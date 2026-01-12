3.70 BYN
2.93 BYN
3.42 BYN
Новую программу "Масленка" готовятся представить "Хорошки"
Автор:Александра Трушкевич
Премьерную программу готовит Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль "Хорошки". Театрализованную "Масленку" оттачивают в репетиционных залах уже несколько месяцев.
"Масленка" от "Хорошек"
"Хорошки" будут удивлять зрителя не только наполнением, но и оформлением. Специально для новой концертной программы коллектив изготовил новые костюмы и даже написал музыку. Партитуры писал композитор Владимир Гинько.
Костяк программы - люди. К премьере готовятся лучшие академики сцены. Народную "Масленку" станцуют, пропоют и даже сыграют. Над созданием театрального полотна работает свыше 30 человек.
Встречать "Масленку" с ансамблем "Хорошки" зрители будут 15 и 16 января в Национальном академическом театре имени Янки Купалы.