Новую программу "Масленка" готовятся представить "Хорошки"

Премьерную программу готовит Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль "Хорошки". Театрализованную "Масленку" оттачивают в репетиционных залах уже несколько месяцев.

"Масленка" от "Хорошек"

"Хорошки" будут удивлять зрителя не только наполнением, но и оформлением. Специально для новой концертной программы коллектив изготовил новые костюмы и даже написал музыку. Партитуры писал композитор Владимир Гинько.

Костяк программы - люди. К премьере готовятся лучшие академики сцены. Народную "Масленку" станцуют, пропоют и даже сыграют. Над созданием театрального полотна работает свыше 30 человек.