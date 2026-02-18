3.72 BYN
2.85 BYN
3.38 BYN
"Ода белорусской женщине": признание в любви прекрасной половине звучит на сцене Купаловского
Победы на спортивных аренах, геройские поступки и высокое искусство - все это посвящают прекрасной половине. "Ода белорусской женщине" звучит в Купаловском театре. Известные строчки ко Дню родного языка из уст руководителей СМИ, артистов и писателей.
Несмотря на то что Международный день родного языка пройдет 21 февраля, неделя тематических мероприятий в самом разгаре. И здесь тот самый случай, когда хочется смотреть и слушать, ни на что не отвлекаясь. Галантные мужчины посвящают женщинам самые высокопарные слова. Мероприятие в Купаловском театре Белорусский союз женщин организовывает уже в 4 раз. И здесь есть важный нюанс: ведь 2026-й объявлен Годом белорусской женщины. Поэтому организаторы соединили эти две темы в одну. И звучат не просто стихи. На сцене мужчины разных профессий (артисты, военные, учителя, писатели и руководители СМИ) читают оду белорусской женщине.
А открыл мероприятие своим выступлением хор Белтелерадиокомпании. Для многих мужчин выходы в амплуа чтеца - событие вдвойне волнительное. Мужские голоса, звучащие со сцены, придают белорусскому слову особую мощь и глубину.
Виктор Семак, учитель трудового обучения гимназии № 2 г. Волковыска: "Сегодня мы будем рассказывать стихи, которые написал я, посвященные прекрасным дамам, женщинам. Я буду рассказывать стих, посвященный моей любимой супруге".
Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси: "Женщина для меня - это святое. Надо сказать, наверное, спасибо прежде всего моему отцу, который в меня это вложил. Потому что то, как он относился всю жизнь к моей матери, я это видел с детства. Я видел, с каким уважением и любовью он к ней относится. И, собственно говоря, это и наложило на меня отпечаток на всю жизнь. Признаться честно, для меня женщина - это самое красивое, самое чистое, что только может быть на свете".
И еще небольшой штрих о символизме. В фойе театра организована фотовыставка. Эти пронзительные женские портреты - работа фотографа Евгении Пограничной. И это не просто украшение зала. Именно Евгения является автором официального логотипа Года белорусской женщины. Мы видим не только поэтический, но и визуальный образ женщины, ради которой все это и звучит.
Действительно белорусские женщины неповторимы и удивительны, как и наша родная мова.