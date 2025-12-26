Орган под сводами полоцкого Софийского собора - в Беларуси сохраняют музыкальное наследие страны

Беларусь сохраняет и развивает музыкальное наследие страны. Среди тех, кому в 2025 году присуждена специальная премия Президента Беларуси деятелям культуры и искусства, - солистка концертного зала Софийского собора Ксения Погорелая. Яркий представитель белорусской органной и фортепианной школы ведет не только большую концертную, но и просветительскую деятельность.

Величественное звучание в Софийском соборе

Величественное звучание органа под сводами полоцкого Софийского собора приезжают услышать со всего мира. Культурную жизнь древнего города невозможно представить без "короля музыкальных инструментов" и бессменной органистки концертного зала Софийского собора Ксении Погорелой. Для искушенного слушателя это не иначе как та самая гармония.

Ксения Погорелая, заслуженная артистка Беларуси, солистка концертного зала Софийского собора г. Полоцка:

"Мы играли в последнее время много белорусской музыки и слышали такую фразу: "Спасибо вам большое! Мы даже не представляли, что белорусская современная музыка такая красивая". И очень радостно, что результат виден не только нам".

2025 год для концертного зала был насыщен событиями. Музыкальное сообщество отметило 40-летие полоцкого органа. Его спроектировали специально для Софийского собора. С успехом прошел юбилейный, 30-й Международный фестиваль органной музыки "Званы Сафіі". Ну, а завершается год еще одной приятной новостью: Ксении Погорелой присуждена специальная премия Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.

Ксения Погорелая, заслуженная артистка Беларуси, солистка концертного зала Софийского собора:

"Очень много исторической музыки, связанной именно с историей Полоцка, с Евфросинией Полоцкой, Франциском Скориной. Прекрасная музыка, постоянные слушатели готовы наслаждаться ею хоть каждый день".

Тридцать семь лет назад Ксения Погорелая, выпускница Московской государственной консерватории имени Чайковского, приехала в Полоцк. Музыкант помнит первое знакомство с органом Софийского собора. Он оказался с секретом, раскрыть который получилось не с первого раза. Но спустя годы они стали единым целым.

Марина Чернышова, директор Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника:

"Специальная премия Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства - это высокая награда, это признание, это благодарность за многолетний тяжелый труд, за личный вклад в развитие культуры и искусства нашей страны".

Ольга Шульченко, заведующая музеем истории архитектуры Софийского собора:

"Позолота, лепнина - это все производит неизгладимое впечатление. И в этих красивых интерьерах звучит потрясающая музыка".

Культурная жизнь Полоцка

В звучании инструмента красота и духовность Беларуси, рассуждает Ксения Погорелая. Под органную музыку в полоцкой Софии молодожены зажигают огонь семейного очага, школьники получают паспорта. Это традиции, которые стали частью истории города благодаря его талантливым жителям.

Концертный зал Софийского собора собирает аншлаги с 1983 года. За это время здесь выступили представители без малого тридцати стран. Ежегодно под сводами собора проходит более 200 концертов органной и камерной музыки.