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От классики до музыки Вьетнама - фестиваль "Балетное лето в Большом" стартует в Минске
Автор:Редакция news.by
В Минске стартует XII Международный фестиваль "Балетное лето в Большом". В 2026 году форум проходит под названием "Вечная классика" и объединяет артистов из двадцати стран.
Открывает программу премьера сезона - балет "Баядерка" в постановке главного балетмейстера Беларуси Игоря Колба. Зрителей также ждут шедевры "Корсар", "Жизель" и юбилейный показ "Лебединого озера" с участием звезд стамбульского балета.
Ярким акцентом фестиваля станут Дни культуры Вьетнама. На сцене Большого выступят артисты ханойского театра "Хо Гыом" и уникальный оркестр традиционных инструментов.
Завершится танцевальный марафон 14 июня масштабным Гала-концертом мировых звезд балета, посвященным памяти народной артистки Беларуси Людмилы Бржозовской.