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От классики до музыки Вьетнама - фестиваль "Балетное лето в Большом" стартует в Минске

В Минске стартует XII Международный фестиваль "Балетное лето в Большом". В 2026 году форум проходит под названием "Вечная классика" и объединяет артистов из двадцати стран.

Открывает программу премьера сезона - балет "Баядерка" в постановке главного балетмейстера Беларуси Игоря Колба. Зрителей также ждут шедевры "Корсар", "Жизель" и юбилейный показ "Лебединого озера" с участием звезд стамбульского балета.

Ярким акцентом фестиваля станут Дни культуры Вьетнама. На сцене Большого выступят артисты ханойского театра "Хо Гыом" и уникальный оркестр традиционных инструментов.

Завершится танцевальный марафон 14 июня масштабным Гала-концертом мировых звезд балета, посвященным памяти народной артистки Беларуси Людмилы Бржозовской.

Разделы:

Культура

Теги:

Большой театр Беларусиискусствобалет