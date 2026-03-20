Открытие выставки "Белорусские народные иконы" - в Поставах стартуют культурные события года

Фото sb.by

В 2026 году город Поставы получил звание Культурной столицы Республики Беларусь. В течение всего года город будет принимать многочисленные фестивали, концерты, мастер-классы и выставки.

Начало проведения культурных мероприятий по популяризации народных традиций 20 марта 2026 года положил Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта. Совместно с Поставским районным краеведческим музеем торжественно была открыта временная экспозиция "Белорусские народные иконы". Экспозиция подготовлена на основе уникальных музейных фондов и размещена на базе Дома ремесел "Стары млын" города Поставы.

Открытие выставки "Белорусские народные иконы"

Открытие мероприятия началось с выступления сотрудников Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта В. Х. Берберова и Я. С. Потапенко на исконно белорусском музыкальном инструменте - дуде.

Старт мероприятию дала директор Поставского районного центра культуры и народного творчества Ксения Гресько. С приветственным словом к гостям мероприятия обратились начальник отдела идеологии и по делам молодежи Поставского райисполкома Чагарина Юлия, директор Поставского районного краеведческого музея Елена Рунович и директор БГМНАиБ Сергей Усик. О представленных на выставке музейных предметах рассказал руководитель научно-экспозиционного отдела БГМНАиБ И. В. Иванов.

Открытие выставки "Белорусские народные иконы"

Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта обладает многочисленными коллекциями. В собрании иконописи особое место занимают народные иконы ХІХ - начала ХХ века, которые поступили в музей в результате многочисленных экспедиций по Беларуси с 1977 по 2017 год.

Наиболее уважаемыми в белорусских деревнях были иконы Божьей Матери, Иисуса Христа, Святого Николая Чудотворца, Варвары Великомученицы, Святой мученицы Параскевы. На Полесье почиталась икона с изображением святого Устилиана (Стилиана), перед которой молились о здоровье детей.