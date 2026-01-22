Парням все "Фактор.by" покорны: станет ли исключением пятый сезон талант-шоу

Интрига юбилейного сезона самого популярного шоу Беларуси - "Фактор.by" - разрешится 23 января. Станет известно имя победителя. Судьбы суперфиналистов зависят только от телезрителей. Каждый сможет поддержать своего фаворита во время прямого эфира.

Суперфинал состоится на "Беларусь 1" в 20:45.

Парням все "Факторы" покорны! Станет ли исключением юбилейный, пятый сезон талант-шоу? Решать зрителю. Из эфира в эфир белорусам всецело доверяют и звездные наставники. Каждую пятницу страна слушала, сопереживала и оценивала - выбирала своего артиста. Кстати, 16 января, пятый "Фактор.by" побил рекорды голосования.

Обладателей "Фактора" находили в Лиде, Слуцке, Могилеве и даже российской Вичуге. И ни один не ушел в тень софитов талант-шоу.

Даниил Савеня, победитель третьего сезона, готовится покорить "Славянский базар".

Иван Дятлов в статусе союзного артиста дает сольные концерты на Патриарших прудах в Москве и презентует дуэты с заслуженной артисткой Беларуси Викторией Алешко.

"Фактор.by" - настоящий трамплин к международному признанию для абсолютного каждого его суперфиналиста. "Мотылек" Насти Кравченко уверенно взлетел на "Интервидении".

Как распорядится своим статусом новая тройка суперфиналистов?

Итак, в борьбе за звание победителя сойдутся профессиональный тракторист, а сегодня студент педагогического факультета витебского вуза Клим Астрамович, житель Нового Уренгоя экономист по образованию Ибрагим Карасов, которого на родине называют "ямальским Паваротти", а также уроженка Гомельщины Алина Гулевич, которая во всеуслышание заявила о себе на фестивале "Вытокі" и даже успела пройти тропами национальных отборов на "Славянский базар".

Суперфинал шоу "Фактор.by" будет идти в прямом эфире. Артисты на бис исполнят песни, с которыми пришли на кастинг талант-шоу. И выступят в тех жанрах, в которых видят себя на больших сценах в будущем.

Сразу после выступлений откроются линии решающего голосования. Выбрать своего фаворита можно будет с помощью СМС или звонка, стоимость одного - 50 копеек.