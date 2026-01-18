Песни с потрясающими гармониями - Мулявина почитают в Беларуси и на его родине в Свердловске

На старте недели "Ясь" во всеуслышание "касіў канюшыну", нараспев звучала "Вологда" и вся страна замолкала под "Молитву"...

Мы вспоминали голос Владимира Мулявина, ему могло исполниться 85. Команда "Первого" вместе с дочерью песняра Мариной Мулявиной впервые за 23 года после смерти народного артиста СССР отправилась в "семейное путешествие".

Благодаря оцифрованному домашнему архиву он стал ближе.

В свои 15 он легко импровизировал на контрабасе и гитаре. Струнные переборы слышали улицы Свердловска в 50-х и стены местного музучилища. Правда, всего лишь первый курс обучения. И пусть Мулявина отчислили (об этом свидетельствуют приказы), но педагоги-современники к земляку - с почтением. Цитируют!

преподаватель музцичилища news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5045673c-958b-477d-97cb-16cea0df90ed/conversions/c4ed19a0-209a-4698-866e-6c65181c1e18-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5045673c-958b-477d-97cb-16cea0df90ed/conversions/c4ed19a0-209a-4698-866e-6c65181c1e18-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5045673c-958b-477d-97cb-16cea0df90ed/conversions/c4ed19a0-209a-4698-866e-6c65181c1e18-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5045673c-958b-477d-97cb-16cea0df90ed/conversions/c4ed19a0-209a-4698-866e-6c65181c1e18-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Живет репертуар, живет память о Владимире Георгиевиче. Вечные песни с такими потрясающими гармониями. Вся жизнь, которая была у Мулявина, такая жизнь единичная. Таких людей очень мало. Понимаете, он когда поступил сюда, мне кажется, ему просто нужно было заниматься другой музыкой. Здесь он все сделал уже. Ему хотелось больше воздуха, больше своего творчества", - рассказали преподаватели музучилища, где некогда учился Мулявин.

Мотивировала и контролировала первая любовь, жена Лидия Кармальская. Она даже запрещала брать Мулявину в руки молоток. Самое тяжелое, что носил Мулявин, - гитару и чехол от нее. Берегла дар. Как чувствовала, что именем мужа будут называть звезды. Одна сияет у Театра эстрады Екатеринбурга. К нашему приезду еще и отполированная.

Звезда Мулявина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c1f6ea2-4a3e-4194-a839-f8510a930211/conversions/5d03e86e-203b-4c8a-a1ea-7539b2fc1b07-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c1f6ea2-4a3e-4194-a839-f8510a930211/conversions/5d03e86e-203b-4c8a-a1ea-7539b2fc1b07-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c1f6ea2-4a3e-4194-a839-f8510a930211/conversions/5d03e86e-203b-4c8a-a1ea-7539b2fc1b07-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c1f6ea2-4a3e-4194-a839-f8510a930211/conversions/5d03e86e-203b-4c8a-a1ea-7539b2fc1b07-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Звезда народному артисту Владимиру Мулявину - это память о легендарной личности, появившейся на свет в этом городе. Человек мира. Космополит не только в жизни своей, но и в истории своих званий. Народный СССР, народный БССР, заслуженный артист Польши, заслуженный - Крыма. И я считаю, о людях, которые сделали для своего народа серьезные вложения, должны помнить. При хорошей истории бьют колокола, при хорошей истории ставят звезды", - рассказала экскурсовод.

В 2014 году гигант души белорусской вернулся на родину в бронзе. Для свердловчан такой памятник Мулявину знаком. Им восхищались. На "песнярские концерты", каких было по 6 в день, не урвать билета.

Владимир Марков, почетный архитектор России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26b5d279-3f59-4311-bce5-1bd88d30f733/conversions/8c76b6ea-1941-4523-9549-fe603ac9f913-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26b5d279-3f59-4311-bce5-1bd88d30f733/conversions/8c76b6ea-1941-4523-9549-fe603ac9f913-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26b5d279-3f59-4311-bce5-1bd88d30f733/conversions/8c76b6ea-1941-4523-9549-fe603ac9f913-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26b5d279-3f59-4311-bce5-1bd88d30f733/conversions/8c76b6ea-1941-4523-9549-fe603ac9f913-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Марков, почетный архитектор России:

"У нас был кассетный магнитофон, там с утра запустили "Песняров". Я даже не знал, что он наш свердловчанин. Понравился такой эпизод: когда в Америке, там где-то они выступали, у них вырубился свет и звук, они встали и запели акапелла так, что весь зал встал. Это говорит о них как о музыкантах высшего класса".

Первый рокер Свердловска. Теперь о Мулявине говорят дома именно так. И пусть он не застал появление уральского рок-клуба, который в этом году отметит свое 40-летие, но основу-то закладывал именно Владимир Георгиевич.

Светлана Учайкина, министр культуры Свердловской области России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75c1639e-8382-4ea7-8dae-895d02211215/conversions/3e0aeb6c-ace1-42df-8bd0-c44fc031f1fc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75c1639e-8382-4ea7-8dae-895d02211215/conversions/3e0aeb6c-ace1-42df-8bd0-c44fc031f1fc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75c1639e-8382-4ea7-8dae-895d02211215/conversions/3e0aeb6c-ace1-42df-8bd0-c44fc031f1fc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75c1639e-8382-4ea7-8dae-895d02211215/conversions/3e0aeb6c-ace1-42df-8bd0-c44fc031f1fc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Светлана Учайкина, министр культуры Свердловской области России:

"Особую гордость мы испытываем от того, что Владимир Георгиевич как блистательный рок-музыкант начинал свою деятельность именно у нас. В рамках договоренности с Республикой Беларусь в центре Минска, рядом с минской филармонией в сквере, который носит имя Владимира Мулявина, Свердловская область установила памятник своему замечательному земляку, выдающемуся великому уральцу от жителей Свердловской области, потому что то, что он сделал для популяризации музыкального наследия, заслуживает большого внимания".