Победителем первого сезона талант-шоу "ФАКТОР. BY. Дети" стала Влада Табола

Громко и стремительно пролетел первый сезон "ФАКТОР.BY. Дети". Страна выбрала триумфатора талант-шоу в ночь на 9 Мая. Двойной День Победы - у Влады Таболы.

10-летняя уроженка Барановичей разделила награду со своей наставницей. Спустя пять лет Настя Кравченко благодаря ученице взяла реванш на "Факторе".

Решающий эфир - не без рекордов. В адрес юных звезд поступило 125 610 голосов. Наши дети превзошли взрослых. Команда Белтелерадиокомпании отыскала самородков и всего за два месяца воспитала артистов, за которыми следит вся Беларусь.

Мечта стала явью в металле! 10-летняя уроженка Барановичей Влада Табола - первый в истории победитель талант-шоу. Юная участница "ФАКТОР. BY. Дети" вырвала эту победу буквально в 48 голосов.

Их общий триумф, Влады Таболы и ее наставницы Насти Кравченко, который сломал на "Факторе" марафон побед с мужским профилем, символично, в Год белорусской женщины. Для Насти же - и лучший подарок в первые минуты ее личного нового года.

Настя Кравченко, наставница талант-шоу "ФАКТОР.BY. Дети":

"Здорово, когда артист, прекрасный, маленький, талантливый человечек, включен максимально в свою работу. Я шерстила репертуар. Я уже за пять лет взрослого "Фактора" понимаю, что нравится зрителям, за что больше голосуют. И я репертуар выбирала, не спала ночами, согласовывала с Владочкой, чтобы ей и нравилось, и подходило. И так здорово, что все это сошлось".

Путь к главной награде длиной в 8 месяцев для команды талант-шоу.

Влада Табола

3 сентября 2025 года Белтелерадиокомпания объявила прием заявок на "ФАКТОР.BY. Дети". Долгожданное событие. Готовились, по сути, целую пятилетку, и вот этот формат наконец-таки дорос до детского шоу-бизнеса.

Причем откликнулись 1 300 человек. География широкая: не только из Беларуси, это Россия, Казахстан, Турция, Молдова, Катар и даже Литва.

И снова не только про голос. Какой он, взгляд снизу, на семью, учебу, жизнь, оценивали с глазу на глаз в кастинг-турне по Беларуси.

Ольга Саламаха, заместитель генерального продюсера Белтелерадиокомпании:

"Конечно, это тяжелая работа, потому что с детьми работать гораздо более ответственно и очень тяжело, и, наверное, страшно кого-то пропустить и не дать возможности маленьким мальчику или девочке, или подростку прийти на этот конкурс. Поэтому, конечно, группа очень трепетно и очень тщательно рассматривала каждую заявку для того, чтобы выбрать те 60 счастливчиков, которые попали в телевизионные кастинги".

Личным педагогам по вокалу вход воспрещен. Никакие распевки не отвлекали от собственного детства. Стратегия команды БТ: "Забежим вперед", ее придерживались до полуфинала.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"Конечно, привязанность большая. Я с ними подружился. Я сюда регулярно приходил и даже брал с собой специально каждый четверг на генеральную репетицию свою собаку, и детки подружились с ней. У меня есть много фотографий с ними для того, чтобы создать какую-то непринужденную атмосферу. Мы не хотели бы, чтобы они ходили напряженные, зажатые, постоянно распевались и сходили с ума от того, какое место они займут. И хуже от этого они петь точно не стали. Но вы успели заметить и на взрослом шоу, и, я уверен, так будет на детском: я часто говорю, что "ФАКТОР.BY" - это семья".

Искры этой детской магии перевоплощали из эфира в эфир самих наставников. Никто и подумать не мог, что лайфстайл зумера NKEEEI - не только гламур, но и невероятная эмпатия.

NKEEEI взял своих "никитят" под продюсерское крыло задолго до окончания проекта. "Газ в пол" - и уступивший место на этапе "стулья" Никита Данько получил фит со звездой.

Никита Данько, участник талант-шоу "ФАКТОР.BY. Дети":

"Я даже не мог такого ожидать. Я чуть не взорвался, когда он это сказал. У меня пришло около 100 тысяч слушателей на площадке. И всех нас он пригласил на свои концерты большие в Москву, Питер и Минск. Так что ждем. Надеюсь, зажжем, будет круто".

"Фактор" научил каждого выпускника бороться. Сталь эта не закалилась бы без помощи той же профессиональной команды, что и в классической вариации "Фактора".

Зара, наставница талант-шоу "ФАКТОР.BY. Дети":

"Поработать с такой командой – огромное счастье для уже состоявшегося артиста. А, конечно же, для маленьких звездочек, которые делают первые шаги на пути к своей мечте, это большая удача".

Алексей Воробьев

Алексей Воробьев, наставник талант-шоу "ФАКТОР.BY. Дети":

"Здесь с точки зрения креатива и творчества, с точки зрения уровня шоу и уровня подготовки я получил огромное удовольствие от того, как структура сама по себе работает, от того, насколько все слажено. Механизм, когда работает, когда нет ничего лишнего, и есть очень много того, что совершенно необходимо, оно делается очень быстро".

И вот одно из отличий от взрослого "Фактора": здесь администраторы и редакторы - в роли вожатых творческого лагеря. Спасут от казусов и укроют собой от надвигающейся лавины реквизита и даже сработают навигатором.

Мария Шульман, администратор талант-шоу "ФАКТОР.BY. Дети":

"Дети все непредсказуемы. Ты никогда не узнаешь, что выкинет ребенок через пять минут. И это учит тебя тоже быть более маневренным. И это поможет и в будущем, и в других проектах, потому что ты уже ориентируешься просто в секунду. Что-то произошло, ты уже решаешь эту проблему".

Игорь Прокопьев, редактор талант-шоу "ФАКТОР.BY. Дети"

"Плюс детей, в отличие от взрослых, то, что они еще не надели какие-либо маски. Они настоящие. Они показывают свои эмоции, какие они есть в моменте, сейчас. Не для кадра, потому что так надо, и так будет лучше, потому что они такой образ себе придумали. В этом плане есть минус, потому что, когда мы снимаем какие-либо общие сцены, они все вместе встречаются, их там не успокоить. И неважно, мотор, не мотор, в кадре они, не в кадре. Потому что всем нужно друг с другом поздороваться, пообщаться, посмеяться, рассказать какие-то новости, кто какую песню выучил, не выучил".

Красноречивые цифры: каждые семь дней в соцсетях "ФАКТОР.BY. Дети" - по 25 млн просмотров. Четвертый - экспериментальный - эфир признан лучшей программой в Беларуси за неделю по охвату зрителей. Они, кстати, доставили в суперфинал почти без изменений команду Алексея Воробьева.

Алексей Воробьев, наставник талант-шоу "ФАКТОР.BY. Дети":

"ФАКТОР.BY" мне абсолютно точно дал понять, что я не умею быть объективным. Потому что я старался. Есть мои дети. И у меня объективность выключается. То есть это мои дети, и они самые лучшие".

Надежда Сподабаева

Надежда Сподабаева, суперфиналистка талант-шоу "ФАКТОР.BY. Дети":

"Мне главное - понравиться и порадовать зрителей. Звание - это уже когда я вырасту и стану опытной артисткой. Последний день проекта первого сезона, но не последний день карьеры. Я, конечно, не буду расслабляться, буду идти дальше, только вперед".

Иван Эйсмонт

Встретимся ли мы снова с суперфиналистами талант-шоу и ждать ли второй сезон "ФАКТОР.BY. Дети"? Ответ на эти вопросы дал Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании: "Очень хотелось бы, но мы об этом подумаем, как говорила Скарлетт О’Хара, завтра. Давайте мы завершим этот проект, немножко отойдем. Очень хотелось бы. Мы приложим все усилия, мы своих поддерживаем, чтобы эти дети появлялись на экранах и будем помогать как можно больше. Мне бы очень хотелось, чтобы в это включились местные власти, которые занимаются, в частности культурой, чтобы они обратили внимание на этих деток и приглашали на какие-то местные мероприятия. Я знаю, со взрослыми так происходит. Многие не стали звездой всемирного масштаба, но зато всегда в регионе просто суперзвезды".