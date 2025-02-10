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Победителю 4-го сезона шоу "Фактор.by" вручили автомобиль от Белтелерадиокомпании
Победителю шоу 4-го сезона "Фактор.by" Виталию Богданову вручили главный приз от Белтелерадиокомпании - белорусский кроссовер.
Модель авто подойдет как для загородного вождения, так и для поездок на широких столичных проспектах. Из салона Виталий уехал на четырех колесах, но пока на пассажирском кресле. У певца пока нет водительских прав.
"Прав у меня нет, но я задумываюсь о них, - отметил Виталий Богданов. - Я не думал о победе все эфиры, а только о том, как достойно выступить и показать все свои возможности. Ничего никому не доказывал, просто участвовал в шоу, пытался понравиться зрителю и оправдать его доверие. И вот результат".
С каждым годом "Фактор.by" набирает обороты все больше как в самой Республике Беларусь, так и за ее пределами. Об этом говорят цифры зрительского интереса. В суперфинале зафиксировали рекордное количество голосов - 120 тыс. зрительских симпатий подарил белорусский зритель. Только на YouTube-канале материалы 4 сезона просмотрели свыше 45 млн раз. За 4 сезона на канале 400 млн просмотров, цифры с каждым годом растут.