Победителю 5 сезона шоу "Фактор.ву" вручили главный приз

Победитель 5 сезона шоу "Фактор.ву" Ибрагим Карасов сел за руль автомобиля от Белтелерадиокомпании.

Теперь ездить на интервью, репетиции и съемки будет гораздо проще. Первая дальняя точка в навигаторе - Ямало-Ненецкий автономный округ России, откуда и приехал за победой Ибрагим Карасов. Но надолго прощаться с Беларусью победитель не планирует. Обещает, что вернется с новой песней, которая сейчас находится в разработке.

Ибрагим Карасов, победитель 5 сезона шоу "Фактор.ву":

"Я не знал до третьего или четвертого прямого эфира, какой приз. Я не интересовался. Мне, честно, как бы это неинтересно было. Я пришел просто петь, заниматься творчеством. Только тогда мне сказали, что главный приз - это автомобиль. Я до сих пор то, что проект со мной случился, не говоря уже о машине, до сих пор не верю".

Шамхал Хачатурян, финалист 5 сезона шоу "Фактор.ву":

"Я приехал как друг поддержать его, потому что я переживаю, и понимаю, насколько это эмоциональный момент. Человек не показывает никогда свои эмоции, но я понимаю, насколько внутри он переживает волнение. Я даже не знаю, насколько это сложно, возможно, принять то, что сейчас он получает автомобиль. Он сам говорит, я не знаю, за что мне это все. Поэтому я здесь, чтобы поддержать и, конечно, чтобы помочь ему с автомобилем".