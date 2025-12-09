Почти миллион телезрителей: первый прямой эфир шоу "Фактор.by" собрал рекордные цифры просмотров

"Фактор.by" - лидер прайм-тайма! Рекордные цифры всех сезонов показал первый прямой эфир. 5 декабря у экранов телевизоров находились почти миллион телезрителей. И это только городское население нашей страны.

Показатели телеизмерений первого прямого эфира news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/607a33e3-5ee7-435a-b1e7-541a0e1641a2/conversions/861ef5b3-ac2d-4c5d-a4b8-ad56d8e3f4d3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/607a33e3-5ee7-435a-b1e7-541a0e1641a2/conversions/861ef5b3-ac2d-4c5d-a4b8-ad56d8e3f4d3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/607a33e3-5ee7-435a-b1e7-541a0e1641a2/conversions/861ef5b3-ac2d-4c5d-a4b8-ad56d8e3f4d3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/607a33e3-5ee7-435a-b1e7-541a0e1641a2/conversions/861ef5b3-ac2d-4c5d-a4b8-ad56d8e3f4d3-xl-___webp_1920.webp 1920w Показатели телеизмерений первого прямого эфира

Показатели телеизмерений за прошлую эфирную пятницу. Доля на пике составила 47 % - это абсолютный рекорд всех сезонов шоу. Именно этот показатель - ключевой в исследовании и показывает, какая часть всех зрителей в конкретный момент времени смотрит данный канал и программу.