Почти миллион телезрителей: первый прямой эфир шоу "Фактор.by" собрал рекордные цифры просмотров
"Фактор.by" - лидер прайм-тайма! Рекордные цифры всех сезонов показал первый прямой эфир. 5 декабря у экранов телевизоров находились почти миллион телезрителей. И это только городское население нашей страны.
Показатели телеизмерений за прошлую эфирную пятницу. Доля на пике составила 47 % - это абсолютный рекорд всех сезонов шоу. Именно этот показатель - ключевой в исследовании и показывает, какая часть всех зрителей в конкретный момент времени смотрит данный канал и программу.
Вокальная битва 5-го сезона продолжается. Уже в эту пятницу, 12 декабря, смотрите второй прямой эфир. Десятка финалистов вновь будет сражаться за зрительское внимание. Кто победит в проекте, решит телеаудитория. Им нужна ваша поддержка. Не пропустите самое рейтинговое музыкальное шоу страны в пятницу на "Беларусь 1".