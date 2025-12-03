3.74 BYN
Подведены итоги VIII Национальной театральной премии
В Минске объявили лауреатов VIII Национальной театральной премии. Конкурс проводится раз в 2 года и объединяет лучшие постановки страны.
Спектакли рассматривали в 7 жанровых категориях. Эксперты выбирали лучших среди драматических, оперных, балетных и музыкальных спектаклей, а также постановок для детей и театра кукол.
Лучшим спектаклем театра драмы для большой сцены стал "Фауст. Сделка с дьяволом" по мотивам трагедии Гете Национального академического драматического театра имени Максима Горького.
В этом сезоне в финальной программе был представлен 37 спектаклей от 27 театральных коллективов (из Минска, Бреста, Гомеля, Гродно, Молодечно, Бобруйска, Витебска и Могилева). Это рекордное количество участников за всю истории проекта.
Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
"Качество спектаклей, которые заявляются на Национальную театральную премию, с каждым годом все выше и выше. Каждый год знаменуется интересными открытиями в разных категориях. Премия набирает все большее значение не только для театралов, но и для зрителей".
Премия проводится при поддержке Министерства культуры и остается одним из инструментов развития профессионального театрального искусства в стране. Следующий конкурс состоится через 2 года.