Подведены итоги VIII Национальной театральной премии

В Минске объявили лауреатов VIII Национальной театральной премии. Конкурс проводится раз в 2 года и объединяет лучшие постановки страны.

Спектакли рассматривали в 7 жанровых категориях. Эксперты выбирали лучших среди драматических, оперных, балетных и музыкальных спектаклей, а также постановок для детей и театра кукол.

Лучшим спектаклем театра драмы для большой сцены стал "Фауст. Сделка с дьяволом" по мотивам трагедии Гете Национального академического драматического театра имени Максима Горького.

В этом сезоне в финальной программе был представлен 37 спектаклей от 27 театральных коллективов (из Минска, Бреста, Гомеля, Гродно, Молодечно, Бобруйска, Витебска и Могилева). Это рекордное количество участников за всю истории проекта.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

"Качество спектаклей, которые заявляются на Национальную театральную премию, с каждым годом все выше и выше. Каждый год знаменуется интересными открытиями в разных категориях. Премия набирает все большее значение не только для театралов, но и для зрителей".