Поставы выбраны культурной столицей Беларуси 2026 года

Культурную эстафету у Иваново переняли Поставы. 17-й культурной столицей Беларуси стал город в Витебской области. Новый статус центр приобрел с начала 2026 года.

Среди мероприятий, которые пройдут в Поставах, традиционная культурно-этнографическая акция "Святкуем па-беларуску". Проект раскрывает местные традиции проведения праздников народного календаря. Акция проходит на протяжении всего года.

В апреле пройдет "Тыдзень смаку". Культурная столица ждет гурманов на презентации блюд Поставщины, которые входят в Государственный список историко-культурного нематериального наследия.