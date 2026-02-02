3.75 BYN
Поставы выбраны культурной столицей Беларуси 2026 года
Автор:Редакция news.by
Культурную эстафету у Иваново переняли Поставы. 17-й культурной столицей Беларуси стал город в Витебской области. Новый статус центр приобрел с начала 2026 года.
Среди мероприятий, которые пройдут в Поставах, традиционная культурно-этнографическая акция "Святкуем па-беларуску". Проект раскрывает местные традиции проведения праздников народного календаря. Акция проходит на протяжении всего года.
В апреле пройдет "Тыдзень смаку". Культурная столица ждет гурманов на презентации блюд Поставщины, которые входят в Государственный список историко-культурного нематериального наследия.
В топ культурных мероприятий войдет и фестиваль "Звiняць цымбалы i гармонiк". В июне он соберет в Поставах участников в 35-й раз.