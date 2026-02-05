Праздник весны в Минске: белорусские и китайские студенты встретили Новый год гала-концертом

Праздник весны прозвучал в Минске - китайский Новый год приблизили гала-концертом в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Танцы и музыка в исполнении белорусских и китайских студентов - добрая традиция вуза.

В программе присутствуют как совместные творческие работы, так и элементы исключительно культуры КНР. В мероприятии приняли участие десятки студентов высших учебных заведений Беларуси.

В странах Восточной Азии праздник весны считается одним из самых важных и продолжительных.

"У нас очень много студентов из Китая, активно проводится с ними работа, постоянно вливаются в наш коллектив. Они у нас в одной группе, многие из них хорошо разговаривают на русском языке. Студенты из Китая посещают вместе с нами пары, сидят иногда с переводчиком, который позволяет им понимать, о чем идет речь. Танцы тоже мы ставим вместе", - рассказал студент Белорусского государственного университета культуры и искусств Михаил Закревский.

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

"Праздник весны - это не только наш праздник, это праздник для всего мира. Именно в 2025 году праздник весны был вписан в список культурных нематериальных наследий ЮНЕСКО. Поэтому я бы сказал, что праздник весны родился в Китае, но он принадлежит всему миру. В этом году мы будем вместе отмечать праздник весны 17 февраля, это будет Новый год – год Лошади. А лошадь - это символ скорости, трудолюбия, очень хороший год".