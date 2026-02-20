3.73 BYN
Премьера проекта "Фактор.BY. Дети" состоится 13 марта
Автор:Редакция news.by
Белтелерадиокомпания приступила к съемкам проекта "Фактор.BY. Дети".
Самый внушительный павильон в 1 тыс. кв. м наполнился детскими голосами. Все они прошли предкастинг еще этой осенью. Творческая группа прослушала 1 263 претендента. Из них только 60 участников в возрасте от 7 до 14 лет смогут выступить перед звездными наставниками.
Жюри уже сформировано. Вести команды будут представительница Беларуси на конкурсе песни "Интервидение" Настя Кравченко, рэпер Nkeeei, заслуженная артистка России Зара, а также певец и телеведущий Алексей Воробьев.
В свои команды каждый из членов жюри наберет по 4 человека. Наблюдать за процессом зрители телеканала "Беларусь 1" будут уже этой весной. Смотрите премьеру сезона 13 марта в 20:45.