Программа-легенда "Радиофакт" отмечает 35-летие
Автор:Редакция news.by
Одной из самых популярных программ радиоэфира "Радиофакт" 4 марта исполняется 35 лет.
В студии журналисты поднимают острые темы, освещают оперативные новости, приглашают гостей, среди которых в свое время часто бывал и Президент Александр Лукашенко, тогда еще депутат. Говорят о сложных вещах простым языком, понятным всем жителям Беларуси.
"Радиофакт" фиксировал все вехи становления белорусского государства. "Радиофакт" на волне Первого национального канала Белорусского радио для вас по будням с 7:00.
В 2025 году "Радиофакт" стал лучшим информационным проектом в стране.
4 марта в вечерней программе авторы и ведущие разных лет вспомнят свои эфирные будни.