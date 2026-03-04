Программа-легенда "Радиофакт" отмечает 35-летие

Одной из самых популярных программ радиоэфира "Радиофакт" 4 марта исполняется 35 лет.

В студии журналисты поднимают острые темы, освещают оперативные новости, приглашают гостей, среди которых в свое время часто бывал и Президент Александр Лукашенко, тогда еще депутат. Говорят о сложных вещах простым языком, понятным всем жителям Беларуси.

"Радиофакт" фиксировал все вехи становления белорусского государства. "Радиофакт" на волне Первого национального канала Белорусского радио для вас по будням с 7:00.

В 2025 году "Радиофакт" стал лучшим информационным проектом в стране.