3.72 BYN
2.93 BYN
3.43 BYN
Рекорд второго прямого эфира "Фактор.by": свыше 50 тыс. телефонных звонков за 15 минут голосования
Шоу, где кипят страсти, разгорается конкуренция и идет борьба за главную сцену страны. Второй прямой эфир "Фактор.by" превратился в ретропутешествие. Зрители услышали легендарные хиты девяностых и неоновых нулевых в свежем прочтении и активно поддержали участников.
За 15 минут голосования в прямом эфире зафиксировано свыше 50 тыс. телефонных звонков - это рекорд для юбилейного сезона.
Второй прямой эфир: кто покинул проект?
Десять участников, четыре команды наставников Ольги Бузовой, Стаса Ярушина, Дениса Клявера и Владимира Громова смогли удивить телезрителя. Но дальше прошли не все. Проект покинул Илья Шаршун - подопечный Стаса Ярушина. Еще двое с наименьшим количеством голосов получили возможность остаться, исполнив спасительные песни.
Но звездное жюри подарили шанс 18-летней Марии Назаровой. А для Виктории Назарка участие в шоу завершилось.
Третий прямой эфир смотрите 19 декабря в 20:45 на "Беларусь 1"
Уже в следующую пятницу, 19 декабря, восьмерку финалистов ждет новое испытание - перевоплощение в жанре шансон. Душевные песни о любви прозвучат в прямом эфире в 20:45 на телеканале "Беларусь 1" и на сайте news.by. Голос зрителей вновь станет решающим, и именно он приблизит фаворитов к суперфиналу.