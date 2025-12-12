Рекорд второго прямого эфира "Фактор.by": свыше 50 тыс. телефонных звонков за 15 минут голосования

Шоу, где кипят страсти, разгорается конкуренция и идет борьба за главную сцену страны. Второй прямой эфир "Фактор.by" превратился в ретропутешествие. Зрители услышали легендарные хиты девяностых и неоновых нулевых в свежем прочтении и активно поддержали участников.



За 15 минут голосования в прямом эфире зафиксировано свыше 50 тыс. телефонных звонков - это рекорд для юбилейного сезона.

Второй прямой эфир: кто покинул проект?

Десять участников, четыре команды наставников Ольги Бузовой, Стаса Ярушина, Дениса Клявера и Владимира Громова смогли удивить телезрителя. Но дальше прошли не все. Проект покинул Илья Шаршун - подопечный Стаса Ярушина. Еще двое с наименьшим количеством голосов получили возможность остаться, исполнив спасительные песни.





Но звездное жюри подарили шанс 18-летней Марии Назаровой. А для Виктории Назарка участие в шоу завершилось.

Третий прямой эфир смотрите 19 декабря в 20:45 на "Беларусь 1"