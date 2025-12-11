3.75 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
Рождественский оперный форум открылся премьерой спектакля "Орлеанская дева"
Автор:Александра Трушкевич
Минский международный рождественский оперный форум вновь поднимает занавес. И зал Большого театра Беларуси наполняется зрителями.
В программе "Орлеанская дева" Чайковского, постановка белорусско-российской команды.
К слову, Минский международный рождественский оперный форум продлится до 21 декабря, а финальные аккорды прозвучат на гала-концерте с участием звезд оперного искусства (подробности в видео).