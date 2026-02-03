Руины Монастыря бернардинок в Бресте ждет реновация

Реновация исторического объекта. Весной приступят к расчистке территории у руин Монастыря бернардинок в Бресте. После уникальный для страны объект законсервируют, средства будут направлены благодаря госпрограмме "Культурное пространство". Руины монастыря - это единственный сохранившийся свидетель древнего Бреста.



Местный "Колизей" находится с внешней стороны Холмских ворот, на Госпитальном острове.

Фундаменты сохранились с 1750 года. Во времена Российской империи здание женского монастыря отдали Александровскому кадетскому училищу, после - крепостному госпиталю. Оценить масштабы бывшего монастырского комплекса с костелом помогли археологические раскопки в 1992 году.

Виталий Пилипович, археолог, замдекана исторического факультета Брестского госуниверситета им. А. С. Пушкина:

"Так, например, они выявили границы костела Бернардинского монастыря, потому что он был руинирован. И по кругу был заложен целый ряд шурфов и траншей, которые позволили выявить архитектурные элементы. Возле каждого угла археологи выявили контрфорсы. Это такие вертикальные ребра, которые поддерживают стены. Мы на сегодняшний день их не видим, но под землей они есть".

Николай Власюк, зампредседателя Комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома - начальник управления архитектуры и территориального развития:

"Здесь можно было бы сделать, например, благоустройство среды, например, регулярный партер эпохи барокко, характерный для того периода, какую-то сувенирную продукцию развивать на этой теме. Очень богатая история".

Археологи выступают с предложением продолжить изучение Госпитального острова. Ведь напротив Монастыря бернардинок находился мужской Монастырь ордена бернардинцев 17-го века.

Архитекторы области предлагают возродить Аптекарский сад news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8d7e6b9-5888-42ed-ba43-0379b61ae55c/conversions/107c276d-0f93-421a-8cbf-08c41b5437f3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8d7e6b9-5888-42ed-ba43-0379b61ae55c/conversions/107c276d-0f93-421a-8cbf-08c41b5437f3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8d7e6b9-5888-42ed-ba43-0379b61ae55c/conversions/107c276d-0f93-421a-8cbf-08c41b5437f3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8d7e6b9-5888-42ed-ba43-0379b61ae55c/conversions/107c276d-0f93-421a-8cbf-08c41b5437f3-xl-___webp_1920.webp 1920w Архитекторы области предлагают возродить Аптекарский сад