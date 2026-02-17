Сергей Минаев и Хелена Мерааи - ведущие шоу "Фактор.BY. Дети"

Шоу "Фактор.BY" продолжает подкидывать инфоповоды. Премьера сезона пройдет в компании шоумена и певца Сергея Минаева и телеведущей Хелены Мерааи.

Хелена представляла нашу страну на детском "Евровидении" в 2017-м, сделала сольную карьеру, а затем пришла на телевидение. Сегодня Хелена Мерааи ведущая прямого эфира самого рейтингового утреннего шоу страны "Добрай раніцы, Беларусь!"

Сергей Минаев - звезда 80-х и 90-х, прославился пародийными кавер-версиями на хиты тех лет. Первый поющий диск-жокей СССР и искрометный комик, он сделал карьеру фактически пионера рэпа в Советском Союзе. Минаев вел популярные передачи на телевидении и радио, а недавно снова вернулся на экраны как участник шоу "Две звезды".