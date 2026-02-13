Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Шоу без возраста: смотрите "Фактор.BY 60+" вечером 13 февраля на "Беларусь 1"

Возраст им к лицу, а песня - смысл жизни. Их талант раскроется еще ярче на шоу "Фактор.BY 60+". Сцена, на которой мечты сбываются, примет еще одну восьмерку участников прослушивания.

Из 24 исполнителей сформируют дюжину финалистов, а затем зрителей "Беларусь 1" ждет захватывающий суперфинал.

Кто 13 февраля продолжит путь к финалу и будет претендовать на победу в проекте без возрастных цензов, решат эксперты.

В звездном жюри - профессионалы своего дела: народный артист России Владимир Березин, заслуженные артисты Виктория Алешко и Александр Солодуха, а также актриса и певица Александра Гайдук.

Кому они дадут билет в финал? Не пропустите вечером в 20:45 - будет музыкально и искренне.

Зрители не влияют на ход шоу, но поддержать своего фаворита можно просмотрами. Включайте самый народный проект, который объединил поколения у экранов, - "Фактор.BY 60+", или смотрите выпуски на официальном YouTube-канале.

