Шоу "Фактор.by": 23 января в решающей битве сразятся трое финалистов

Шоу "Фактор.by" продолжает бить рекорды по количеству набранных голосов. 17 января на линию шоу поступило более 90 тысяч звонков. Это самый высокий результат за все пять лет существования проекта.

Чем ближе суперфинал, тем меньше мест остается в прямых эфирах. По результатам зрительского голосования в номинации на вылет оказались Шамхал Хачатурян и Алина Гулевич. Голоса судей разделились. Финальный голос отдали зрителю. Проект покинул подопечный Владимира Громова Шамхал Хачатурян.



В решающей битве услышим тройку финалистов. В суперфинале встретимся с Климом Астрамовичем, Алиной Гулевич и Ибрагимом Карасовым. Главная интрига юбилейного сезона шоу "Фактор.by" разрешится уже 23 января. Имя триумфатора узнаем в следующую пятницу на канале "Беларусь 1" в уже привычное время - в 20:45.