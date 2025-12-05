Шоу "Фактор.by": в поддержку своего фаворита отправляйте СМС в прямом эфире

Команда Белтелерадиокомпании 2 недели работала над новыми постановками для каждого из 12 финалистов самого популярного музыкального шоу страны "Фактор.by".

Детали номеров не разглашаются, но уже понятно, что это стоит увидеть и услышать. 5-й юбилейный сезон проекта собрал лучшие голоса Беларуси и ближнего зарубежья. За победу в шоу будут бороться артисты со сценическим опытом и совсем юные исполнители.

Финалисты завершают подготовку. Готовится и сцена - стеклянный интерактивный пол натирают до блеска, чтобы сезон во всех смыслах был блестящим.

Стас Ярушин, шоумен, актер, наставник шоу "Фактор.by": "Сезон невероятно сильный. Не в обиду ребятам предыдущего сезона. Эти ребята круто все поют. Но чтобы быть крутым артистом, я всегда говорю, что не надо круто петь. Порой ты поешь средне, но ты целостный. И мы эти этапы все проходили, мы уже состоялись. Мы просто подсказываем, делимся опытом, а как воспользоваться этим опытом, решать соответственно ребятам".

Судьба финалистов шоу "Фактор.by" в руках телезрителей

В поддержку своего фаворита можно отправить СМС на номер 28-85 (его стоимость 50 копеек) или сделать звонок. Обращаем внимание, что проголосовать можно только в прямом эфире, пока идет "Фактор.by".