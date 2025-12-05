3.76 BYN
Шоу "Фактор.by": в поддержку своего фаворита отправляйте СМС в прямом эфире
Команда Белтелерадиокомпании 2 недели работала над новыми постановками для каждого из 12 финалистов самого популярного музыкального шоу страны "Фактор.by".
Детали номеров не разглашаются, но уже понятно, что это стоит увидеть и услышать. 5-й юбилейный сезон проекта собрал лучшие голоса Беларуси и ближнего зарубежья. За победу в шоу будут бороться артисты со сценическим опытом и совсем юные исполнители.
Финалисты завершают подготовку. Готовится и сцена - стеклянный интерактивный пол натирают до блеска, чтобы сезон во всех смыслах был блестящим.
Стас Ярушин, шоумен, актер, наставник шоу "Фактор.by": "Сезон невероятно сильный. Не в обиду ребятам предыдущего сезона. Эти ребята круто все поют. Но чтобы быть крутым артистом, я всегда говорю, что не надо круто петь. Порой ты поешь средне, но ты целостный. И мы эти этапы все проходили, мы уже состоялись. Мы просто подсказываем, делимся опытом, а как воспользоваться этим опытом, решать соответственно ребятам".
Судьба финалистов шоу "Фактор.by" в руках телезрителей
В поддержку своего фаворита можно отправить СМС на номер 28-85 (его стоимость 50 копеек) или сделать звонок. Обращаем внимание, что проголосовать можно только в прямом эфире, пока идет "Фактор.by".
Последние две цифры - это порядковый номер вашего исполнителя. Именно зрителям решать, кто из финалистов продолжит борьбу за победу. Не пропустите первый прямой эфир юбилейного сезона шоу "Фактор.by" на телеканале "Беларусь 1" или смотрите проект на YouTube.