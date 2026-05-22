Симбиоз моды и классического танца на сцене Большого в Минске: Захарова презентовала MODANSE

Симбиоз моды и классического танца на минской сцене! В Большом театре Беларуси прошла пресс-конференция с участием мировой звезды балета, народной артистки России Светланы Захаровой. Прима-балерина презентовала масштабный проект MODANSE, который белорусские зрители увидят уже 23 мая. Программа объединяет два одноактных балета: чувственную постановку "Как дыхание" и биографический спектакль "Габриэль Шанель". Эскизы эксклюзивных костюмов были созданы креативной студией модного дома Шанель.

Светлана Захарова, народная артистка России, ректор Московской государственной академии хореографии: "Он новый, стильный, интересный, и в то же время это балет. Это балет на пуантах, с современными движениями, но в то же время в нем можно увидеть пируэты, прыжки и поддержки".