3.70 BYN
2.93 BYN
3.42 BYN
Синодальный отдел Белорусской православной церкви отмечен премией "За духовное возрождение"
Помощь, основанная на ответственности и вере, становится частью устойчивой социальной системы. В Беларуси отмечена деятельность тех, кто ежедневно помогает людям в трудных жизненных ситуациях.
Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению удостоен премии Президента "За духовное возрождение".
Благодаря им вера и действие соединяются воедино, но помогая нуждающимся, они чаще всего остаются за кадром, но не на этот раз. Премия "За духовное возрождение" - это признание тех, кто ежедневно работает с человеческой болью и одиночеством. За формулировкой "социальное служение" стоит помощь нуждающимся в разных сферах жизни.
Иерей Роман Артeмов, председатель Cинодального отдела Белорусской православной церкви:
"В каждой епархии есть гуманитарные склады, куда люди - малоимущие, многодетные семьи, люди, которые ухаживают за инвалидами, либо инвалиды - могут обратиться и получить продукты питания и одежду. Например, в Кафедральном соборе города Минска по субботам работает пункт помощи людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Им выдаются наборы продуктов питания, у нас даже есть целая карта помощи, она висит в каждом храме. И верующий человек, который испытывает какую-то необходимость в гуманитарной помощи, может подойти посмотреть, где он в ближайшем пункте может получить эту помощь. Мы очень активно сотрудничаем с Красным Крестом в этом направлении, поэтому это один аспект гуманитарной помощи. Также сопровождение учреждений - это социальные учреждения, учреждения здравоохранения, стационары, где лежат и взрослые, и дети. Сопровождение в каком плане? Это не только приход священника, но это, конечно же, работающие волонтеры, сестры милосердия".
Их работу координирует Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению. Каждый, кто хочет помогать, проходит собеседование и специальное обучение.
Мария Шаплыко, специалист Синодального отдела Белорусской православной церкви:
"В первую очередь важно желание и веление сердца и души. Интенсив по основам волонтерства проводит отец Роман. Далее, в зависимости от проекта, начинается испытательный срок на самом проекте. Обучение может занимать от месяца до трех, после чего кандидат-волонтер понимает, подходит ли ему этот проект. Например, у нас обязательный аспект - это духовно-нравственное воспитание. Но это не значит, что мы приходим, открываем Библию и читаем, это никто не воспримет. Нет, мы должны своим делом, своим примером показывать. И очень много таких случаев, когда ребята (особенно это касается студентов) приходят к нам, принимают активное участие и транслируют это в своих социальных сетях".
Премия "За духовное возрождение" стала оценкой не одной инициативы, а результатом в развитии новых направлений социального служения церкви и большого вклада в дело пастырской опеки.