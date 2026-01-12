Синодальный отдел Белорусской православной церкви отмечен премией "За духовное возрождение"

Помощь, основанная на ответственности и вере, становится частью устойчивой социальной системы. В Беларуси отмечена деятельность тех, кто ежедневно помогает людям в трудных жизненных ситуациях.

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению удостоен премии Президента "За духовное возрождение".

Благодаря им вера и действие соединяются воедино, но помогая нуждающимся, они чаще всего остаются за кадром, но не на этот раз. Премия "За духовное возрождение" - это признание тех, кто ежедневно работает с человеческой болью и одиночеством. За формулировкой "социальное служение" стоит помощь нуждающимся в разных сферах жизни.

Иерей Роман Артeмов, председатель Cинодального отдела Белорусской православной церкви:

"В каждой епархии есть гуманитарные склады, куда люди - малоимущие, многодетные семьи, люди, которые ухаживают за инвалидами, либо инвалиды - могут обратиться и получить продукты питания и одежду. Например, в Кафедральном соборе города Минска по субботам работает пункт помощи людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Им выдаются наборы продуктов питания, у нас даже есть целая карта помощи, она висит в каждом храме. И верующий человек, который испытывает какую-то необходимость в гуманитарной помощи, может подойти посмотреть, где он в ближайшем пункте может получить эту помощь. Мы очень активно сотрудничаем с Красным Крестом в этом направлении, поэтому это один аспект гуманитарной помощи. Также сопровождение учреждений - это социальные учреждения, учреждения здравоохранения, стационары, где лежат и взрослые, и дети. Сопровождение в каком плане? Это не только приход священника, но это, конечно же, работающие волонтеры, сестры милосердия".

Иерей Роман Артeмов, председатель Cинодального отдела Белорусской православной церкви

Их работу координирует Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению. Каждый, кто хочет помогать, проходит собеседование и специальное обучение.

Мария Шаплыко, специалист Синодального отдела Белорусской православной церкви:

"В первую очередь важно желание и веление сердца и души. Интенсив по основам волонтерства проводит отец Роман. Далее, в зависимости от проекта, начинается испытательный срок на самом проекте. Обучение может занимать от месяца до трех, после чего кандидат-волонтер понимает, подходит ли ему этот проект. Например, у нас обязательный аспект - это духовно-нравственное воспитание. Но это не значит, что мы приходим, открываем Библию и читаем, это никто не воспримет. Нет, мы должны своим делом, своим примером показывать. И очень много таких случаев, когда ребята (особенно это касается студентов) приходят к нам, принимают активное участие и транслируют это в своих социальных сетях".

Мария Шаплыко, специалист Синодального отдела Белорусской православной церкви