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"Славянский базар в Витебске" сформировал афишу - какие новые проекты дополнят фестиваль
"Славянский базар в Витебске" сформировал афишу, сейчас она на рассмотрении оргкомитета. Программу дополнят новым проектом.
"Фестивальный СтАРТ" объединит студентов академий искусств и музыки, Университета культуры. Таланты смогут презентовать альтернативное и неформатное искусство. Тем временем страны пакуют свою культуру на "Базар". Национальные отборы на международные конкурсы идут в Италии, Боснии и Герцеговине, Сербии, Кыргызстане.
Глеб Лапицкий, директор международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":
"Мы сформировали программу. Программа представлена и оргкомитету. Сегодня мы уже внесли необходимые документы на рассмотрение главы государства. Могу сказать, что программа очень вас удивит. Но то, что наша электронная почта и социальные сети ведут (никогда такого не было) предварительную запись на билеты, это очень нам лестно. Да, действительно, мы всегда в первых числах ноября выходили в продажу. На это есть объективные причины, почему мы еще не продаемся. Но тем не менее я расцениваю это как небольшой наш маркетинговый ход".
Напомним, уже стали известны голоса от Беларуси на конкурсах в рамках "Славянского базара". К вокальному баттлу готовится столичный десант - 12-летняя минчанка Амалия Сухан и студентка Минского государственного колледжа искусств Валерия Бернатович.