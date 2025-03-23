"Славянский базар в Витебске" сформировал афишу - какие новые проекты дополнят фестиваль

"Мы сформировали программу. Программа представлена и оргкомитету. Сегодня мы уже внесли необходимые документы на рассмотрение главы государства. Могу сказать, что программа очень вас удивит. Но то, что наша электронная почта и социальные сети ведут (никогда такого не было) предварительную запись на билеты, это очень нам лестно. Да, действительно, мы всегда в первых числах ноября выходили в продажу. На это есть объективные причины, почему мы еще не продаемся. Но тем не менее я расцениваю это как небольшой наш маркетинговый ход".