Сохранить народное искусство: Международный форум дирижеров собрал музыкантов из Беларуси и России

Могилев на несколько дней стал большой творческой площадкой для 200 знаменитых артистов и музыкантов из Беларуси и России. Там проходит Международный форум дирижеров. С каждым годом география его участников расширяется. В этот раз представлены еще Свердловская область, Курск и Нальчик. Определятся победители онлайн-конкурса среди оркестровых коллективов и состоится гранд-концерт. Впервые на могилевской сцене прозвучала кавказская гармонь.

Евгений Алешников, глава Ассоциации дирижеров профессиональных оркестров народных инструментов (Белгород, Россия)

Евгений Алешников, глава Ассоциации дирижеров профессиональных оркестров народных инструментов (Белгород, Россия): "Очень важно, что в Беларуси рука об руку идут люди русской и белорусской национальностей, сохраняется народное искусство. Я в жюри второй раз уже работал, и хочу отметить, что уровень этого конкурса значительно выше, чем предыдущий. Это говорит о том, что конкурс нужен, он стимулирует".

Виктор Акулович, худрук и дирижер камерного оркестра народных инструментов "Скоморохи" Санкт-Петербургского государственного института культуры

Виктор Акулович, худрук и дирижер камерного оркестра народных инструментов "Скоморохи" Санкт-Петербургского государственного института культуры: "На этом форуме мы себя чувствуем не гостями, а людьми, которые должны нести эту музыкальную культуру, связанную с национальным искусством. Это то, что мы получили здесь, в Беларуси. Он единственный, может быть, даже громко скажу, во всем мире".