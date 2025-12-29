3.72 BYN
Сокровища Оманского двора можно увидеть в Минске
На новый уровень выходят культурные связи Беларуси и Султаната Оман. В Минске накануне состоялась церемония подписания документов о сотрудничестве между учреждениями культуры двух стран в сфере музейных и выставочных проектов. Диалог, который уже имел практическое воплощение, получил официальное закрепление. В Национальном художественном музее продолжает работу выставка Оманского двора.
Теперь культурный обмен становится взаимным: мы в ответ готовим белорусскую экспозицию для Омана в декабре 2026-го.
Международная выставка в Национальном художественном музее
Серебро здесь звучит как язык культуры. Восточные орнаменты, холодный блеск металла и предметы, за которыми - столетия традиций. Страна принимает экспозицию "Элегантность серебра: сокровища Оманского двора". Это масштабный международный проект, который раскрывает культурный код Оманского государства.
В витринах - парадные кинжалы ханджар, ювелирные украшения, предметы церемониального быта. Всего свыше 50 произведений искусства.
Представлен мемориальный комплекс вещей принцессы Сайиды Сальмы бинт Са’ид аль-Буса’иди - автора первой в мире автобиографии знатной арабской женщины.
Отдельный раздел посвящен культуре аромата. Это флаконы духов дома Amouage, дизайн которых вдохновлен формой национального оружия.
Джамаль Хасан аль Мусави, генеральный секретарь Национального музея Султаната Оман:
"Здесь есть эталонные предметы. Например, кинжал 19 века в стиле Саиды, названный в честь правящей династии Султаната Оман, который является символом нашей страны. Этот проект проходит в рамках национального проекта дней обмена. Это особая выставка: впервые она была показана в стенах Кремля в 2024 году".
Соглашения о музейном сотрудничестве 29 декабря подписали в Национальной библиотеке Беларуси
Импульс развития культурному сотрудничеству Беларуси и Омана был задан в конце 2024 года.
Отправной точкой стал официальный визит Президента Беларуси в Султанат Оман, за которым последовали рабочие контакты и повторная встреча уже в декабре этого года.
Сегодня состоялась церемония подписания документов о сотрудничестве между учреждениями культуры двух государств. Министерство культуры сообщило о подписании меморандума по проведению выставки Национальной библиотекой Беларуси на территории Омана. А в декабре 2026-го Художественный музей Беларуси повезет восточным друзьям выставку "Художественное пространство Беларуси ХХ века - Витебск - Минск".
Дмитрий Шляхтин, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:
"Восточная культура всегда была интересна славянам. Тем более в белорусских традициях очень много элементов, пришедших с востока, которые нашли здесь свою интерпретацию, и мы можем уловить определенные исторические нюансы".
Первый заместитель министра культуры Республики Беларусь отметил, что в рамках договоренностей, которые были достигнуты между лидерами Беларуси и Омана, вырабатываются определенные планы по взаимодействию в культурной сфере на будущее. "Будем надеяться, что с каждым годом наши совместные культурные проекты будут прирастать и количеством, и качеством", - сказал Дмитрий Шляхтин.
Национальный музей Султаната Оман хранит более 5 тыс. экспонатов. Часть этого уникального наследия теперь доступна для знакомства тет-а-тет и белорусскому зрителю.
Выставка как результат сотрудничества музеев Беларуси и Омана и продолжение диалога культур, который выходит далеко за рамки одной экспозиции.