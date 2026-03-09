Сольный концерт Александра Солодухи в честь 8 Марта прошел во Дворце спорта

Подарок всем женщинам от заслуженного артиста Беларуси. В минском Дворце спорта с аншлагом прошел сольный концерт Александра Солодухи.

Специально к шоу-программе были написаны две новые композиции. Одной из них открылся праздничный концерт.

"Пришли на концерт Александра Солодухи, мне он очень нравится. Дети купили подарок на Международный женский день. Мне очень приятно отдохнуть здесь", - рассказала зрительница.

посетительница концерта news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8eae83a3-e383-46f2-bdb2-2f5bf5ec2263/conversions/807ea439-b8fa-4e6d-8756-bd190bbd9dc0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8eae83a3-e383-46f2-bdb2-2f5bf5ec2263/conversions/807ea439-b8fa-4e6d-8756-bd190bbd9dc0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8eae83a3-e383-46f2-bdb2-2f5bf5ec2263/conversions/807ea439-b8fa-4e6d-8756-bd190bbd9dc0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8eae83a3-e383-46f2-bdb2-2f5bf5ec2263/conversions/807ea439-b8fa-4e6d-8756-bd190bbd9dc0-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Стараюсь его выступления посещать, смотреть по телевизору. Мне очень нравится, а сегодня это вообще просто невероятная удача попасть на концерт", - отметила посетительница концерта.

посетительница концерта news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/142cd734-cc20-4ea6-a0f7-6594e92ddc37/conversions/a77b4d40-bb00-4272-a540-3d493ec0ba76-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/142cd734-cc20-4ea6-a0f7-6594e92ddc37/conversions/a77b4d40-bb00-4272-a540-3d493ec0ba76-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/142cd734-cc20-4ea6-a0f7-6594e92ddc37/conversions/a77b4d40-bb00-4272-a540-3d493ec0ba76-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/142cd734-cc20-4ea6-a0f7-6594e92ddc37/conversions/a77b4d40-bb00-4272-a540-3d493ec0ba76-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси:

"Готовились очень долго, три месяца шла подготовка: звук, свет, экран, проектор, пушки, музыканты, несколько коллективов балета, гости, известные певцы и певицы нашей страны, прекрасные суперведущие, мегаизвестные ведущие нашей страны. У меня просто состояние кайфа и шока!"

Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90cf3cc6-4bad-40e5-a9f4-e1fede1199a9/conversions/bb63f588-c677-4cd4-94b8-342b6ad18010-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90cf3cc6-4bad-40e5-a9f4-e1fede1199a9/conversions/bb63f588-c677-4cd4-94b8-342b6ad18010-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90cf3cc6-4bad-40e5-a9f4-e1fede1199a9/conversions/bb63f588-c677-4cd4-94b8-342b6ad18010-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90cf3cc6-4bad-40e5-a9f4-e1fede1199a9/conversions/bb63f588-c677-4cd4-94b8-342b6ad18010-xl-___webp_1920.webp 1920w