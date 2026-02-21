Современный деревенский роман Виктории Клевко "Вырай " в топе продаж

Книжные магазины отмечают рост интереса к белорусскому языку. Теперь не только Короткевич в топе продаж. Взлетел и "Вырай" Виктории Клевко. Деревенский роман молодой писательницы презентовали в сентябре 2025-го во время Дней белорусской письменности, но только сейчас социальные сети наполнились хорошими отзывами о книге.

Виктория Клевко - выпускница Лингвистического университета, переводчик, теперь же она писательница и хозяйка литературной гостиной. Встречи влюбленных в литературное слова организует раз в месяц.

Белорусский роман о возвращении на родину увидел свет в сентябре, в День белорусской письменности. Первый, второй тираж - всего более тысячи экземпляров - разлетелись быстро.

Мария Журавель, преподавательница Берлинского университета, возвращается в Краснополье Витебской области. Там умирает мать. Ее боль чувствуется не только со страниц романа, но и с камерной сцены Купаловского.

"Вырай. Читка" - успешная премьера на камерной сцене Купаловского

Академический театр поставил для зрителя читку с ароматом деревенских яблок. Билетов на март уже нет.