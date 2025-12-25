Специальной премии Президента удостоен образцовый ансамбль народного танца "Чабарок"

Бережно передавать белорусские традиции подрастающему поколению и закладывать в юные души культурный код - задача, которая в нашей стране имеет особую ценность. Она требует не только таланта, но и настоящего призвания.

Эту благородную миссию на протяжении многих лет с честью выполняет образцовый ансамбль танца "Чабарок". За выдающийся многолетний труд по воспитанию молодежи коллектив удостоен специальной премии Президента.

Традиции, культура, сохранение наследия. Сердце ансамбля танца "Чабарок" - Наталия Леонидовна Дягель. Именно с нее 40 лет назад и началась история коллектива. Сегодня в венке белорусских танцев объединились более 300 ребят.

Наталия Дягель, основатель заслуженного коллектива Беларуси образцового ансамбля танца "Чабарок"

Наталия Дягель, основатель заслуженного коллектива Беларуси образцового ансамбля танца "Чабарок":

"В каждой группе в репертуаре есть по две польки. 15 групп в коллективе. Представляете, сколько? И все время думаем, что нам еще сделать? Чем еще зрителя удивить? За нами стоит целое поколение выпускников, которым сегодня уже по 45-50 лет. Они привели своих детей. Родители, которые просто безумно любят наш танец".

Дело жизни продолжает дочь Анастасия. Филигранная точность движений, работа над деталями, а еще дисциплина! В ее руках народный танец становится ключом, который открывает в детях талант, характер и чувство сопричастности к родной культуре.

Анастасия Дягель, руководитель заслуженного коллектива Беларуси образцового ансамбля танца "Чабарок"

Анастасия Дягель, руководитель заслуженного коллектива Беларуси образцового ансамбля танца "Чабарок":

"У нас нет выходных, у нас нет отпуска, мы все время на сцене. Нужно любить то, чем ты занимаешься, делать все это с любовью, и, конечно, тогда и ты будешь получать удовольствие, и сами танцоры. Поэтому, если подрастающая молодежь именно считает трендом белорусскую культуру, то мне кажется, мы идем в правильном направлении".

К слову, о трендах... Знакомит и прививает зрителям любовь к народной хореографии ансамбль и в соцсетях. Ролики набирают миллионы просмотров.

Крепкая опора семьи и коллектива - солист Денис Волин. Свежие идеи, новые формы диалога со зрителем. Вот она, живая преемственность поколений.

Денис Волин, участник заслуженного коллектива Беларуси образцового ансамбля танца "Чабарок":

"Можно сказать, что я с пеленок вырос в этом коллективе, даже помню, как мама показывала мне фотографии, где я новорожденный в зале вместе с ней. Коллектив для ребят становится второй семьей. А у меня такая ситуация, что он для меня и первая, и вторая семья. Сейчас он стал уже неотъемлемой частью моей жизни, без которой я не представляю себя".

Гастроли, конкурсы, концерты по всей стране. Уже традиция - быть всегда первыми. В основе репертуара - народная хореография, а также классический и современный танец.

Елизавета Юрлова, участница заслуженного коллектива Беларуси образцового ансамбля танца "Чабарок":

"Сюда меня привела моя мама, которая здесь занималась. Мой старший брат тут занимался. И все вот так пошло, и я не хочу уходить отсюда. Это уже как второй дом". "Хорошая возможность найти хороших друзей. Это место, где тебя примут с теплом, и тебе здесь будет уютно и хорошо".

Елисей Кузьменков, участник заслуженного коллектива Беларуси образцового ансамбля танца "Чабарок":

"Бывает, есть какие-то индивидуальные номера, например, чисто мужские, или у меня есть сольный номер, когда я танцую с маленькими детьми. Ставим новые постановки для развития коллектива, для достижения наград".

Ян Асаенок, Елизавета Иванова, участники заслуженного коллектива Беларуси образцового ансамбля танца "Чабарок":

"Репетиции у нас обычно три раза в неделю. Но когда какие-то большие концерты предстоят, бывает это чаще. Мы одна большая семья, сплоченная, всегда друг друга поддерживаем".

За большой вклад в сохранение и развитие традиций хореографического искусства, а также активное участие в общественно-культурной жизни страны в этом году коллектив удостоен высокой награды - специальной премии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.