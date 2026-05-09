Судьбоносные строчки - Влада Табола одержала победу в талант-шоу "Фактор. BY. Дети"

День победы и на "Фактор. BY. Дети". Этой ночью разрешилась главная интрига талант-шоу. Победителем первого сезона стала 10-летняя уроженка Барановичей Влада Табола. Что осталось за кадром шоу?

Мечта, спетая неделю назад, стала явью в металле. Судьбоносные строчки. Выходит, трофей и загадали тогда суперфиналистка с наставницей?

Юная участница Влада Табола вырвала эту победу буквально в 48 голосов. Случилось это еще и в день рождения ее наставницы Насти Кравченко.

Спустя 5 лет ученица взяла этот матч-реванш за учителя - подарок в первые минуты ее личного нового года.

Настя Кравченко, наставница талант-шоу "Фактор. BY. Дети":

"Это реально лучший подарок. Здорово, когда артист прекрасный, маленький, талантливый человечек включен максимально в свою работу".

Влада Табола, победительница талант-шоу "Фактор. BY. Дети":

"Сейчас я чувствовала, что просто весь зал танцевал под эту песню. Мне было безумно приятно. Я даже не могла вообще подумать, что я стану победителем 1-го сезона. Мне кажется, победить помогла моя настойчивость, может, уверенность, которой меня научила Настя".

В лидерах Дамир Набиев и Виктория Бадытчик

10-летней уроженкой Барановичей сломан марафон побед на "Факторе" с мужским профилем, хотя очень близок был к триумфу лидчанин Дамир Набиев.

Единственный суперфиналист наставницы Зары исполнил ей посвящение, взяв небывалую ноту. Он на втором месте. Уже после объявления результатов дал волю эмоциям.

Дамир Набиев, суперфиналист талант-шоу "Фактор. BY. Дети":

"Это неожиданно, это классно, я рад за Владу. Я не из-за этого плачу, я плачу из-за того, что это все заканчивается".

И никаких смешанных чувств у души белорусской. Виктория Бадытчик - в топе лидеров.

Виктория Бадытчик, суперфиналистка талант-шоу "Фактор. BY. Дети":

"Знаете, это так приятно. Хоть ты не первая, хоть не вторая, но третье место - это самое дорогое. Я даже не обижаюсь на то, что я не получила первое место. Но вот это для меня самое важное, самое хорошее".

Елена Бадытчик, бабушка суперфиналистки талант-шоу "Фактор. BY. Дети":

"Когда мы прошли в прямые эфиры, мы ощутили всю эту поддержку, все эти эмоции, все эти звонки. Нас кругом поддерживают. И мы проходим, и проходим, и проходим".

Кстати, подопечная nkeeei прямо в эти утренние часы отправляется на свою первую гастроль - в родной Клецк. Еще до суперфинала ее пригласили на награждение в райисполком и с сольным выступлением. Счет искренним фанатам у всех восьмерых звезд уже пошел на десятки тысяч.

Рекордное голосование в 125 610 голосов.

То ли еще будет в концертных залах и на стадионах, куда наставники - nkeeei и Зара - уже пригласили своих артистов. Мы будем слышать голоса юных на масштабных концертах и, конечно, в эфирах Белтелерадиокомпании.

Надежда Сподабаева, суперфиналистка талант-шоу "Фактор. BY. Дети":

"Не стала победителем, все равно нормально. Статус суперфиналистки - это уже победа".

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"Приложим все усилия (мы своих поддерживаем), чтобы эти дети появлялись на экранах. И будем помогать как можно больше. Мне бы очень хотелось, чтобы в это включились местные власти, которые занимаются, в частности, культурой, чтобы они обратили внимание на этих деток и приглашали на какие-то местные мероприятия. Им нужно подставить плечо для того. Не все, конечно, такого не бывает. Многие выберут свои профессии. Но тем, кто действительно хочет, чтобы мы им помогли стать артистами".