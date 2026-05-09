Судьбоносные строчки - Влада Табола одержала победу в талант-шоу "Фактор. BY. Дети"
День победы и на "Фактор. BY. Дети". Этой ночью разрешилась главная интрига талант-шоу. Победителем первого сезона стала 10-летняя уроженка Барановичей Влада Табола. Что осталось за кадром шоу?
Мечта, спетая неделю назад, стала явью в металле. Судьбоносные строчки. Выходит, трофей и загадали тогда суперфиналистка с наставницей?
Юная участница Влада Табола вырвала эту победу буквально в 48 голосов. Случилось это еще и в день рождения ее наставницы Насти Кравченко.
Спустя 5 лет ученица взяла этот матч-реванш за учителя - подарок в первые минуты ее личного нового года.
Настя Кравченко, наставница талант-шоу "Фактор. BY. Дети":
"Это реально лучший подарок. Здорово, когда артист прекрасный, маленький, талантливый человечек включен максимально в свою работу".
Влада Табола, победительница талант-шоу "Фактор. BY. Дети":
"Сейчас я чувствовала, что просто весь зал танцевал под эту песню. Мне было безумно приятно. Я даже не могла вообще подумать, что я стану победителем 1-го сезона. Мне кажется, победить помогла моя настойчивость, может, уверенность, которой меня научила Настя".
В лидерах Дамир Набиев и Виктория Бадытчик
10-летней уроженкой Барановичей сломан марафон побед на "Факторе" с мужским профилем, хотя очень близок был к триумфу лидчанин Дамир Набиев.
Единственный суперфиналист наставницы Зары исполнил ей посвящение, взяв небывалую ноту. Он на втором месте. Уже после объявления результатов дал волю эмоциям.
Дамир Набиев, суперфиналист талант-шоу "Фактор. BY. Дети":
"Это неожиданно, это классно, я рад за Владу. Я не из-за этого плачу, я плачу из-за того, что это все заканчивается".
И никаких смешанных чувств у души белорусской. Виктория Бадытчик - в топе лидеров.
Виктория Бадытчик, суперфиналистка талант-шоу "Фактор. BY. Дети":
"Знаете, это так приятно. Хоть ты не первая, хоть не вторая, но третье место - это самое дорогое. Я даже не обижаюсь на то, что я не получила первое место. Но вот это для меня самое важное, самое хорошее".
Елена Бадытчик, бабушка суперфиналистки талант-шоу "Фактор. BY. Дети":
"Когда мы прошли в прямые эфиры, мы ощутили всю эту поддержку, все эти эмоции, все эти звонки. Нас кругом поддерживают. И мы проходим, и проходим, и проходим".
Кстати, подопечная nkeeei прямо в эти утренние часы отправляется на свою первую гастроль - в родной Клецк. Еще до суперфинала ее пригласили на награждение в райисполком и с сольным выступлением. Счет искренним фанатам у всех восьмерых звезд уже пошел на десятки тысяч.
Рекордное голосование в 125 610 голосов.
То ли еще будет в концертных залах и на стадионах, куда наставники - nkeeei и Зара - уже пригласили своих артистов. Мы будем слышать голоса юных на масштабных концертах и, конечно, в эфирах Белтелерадиокомпании.
Надежда Сподабаева, суперфиналистка талант-шоу "Фактор. BY. Дети":
"Не стала победителем, все равно нормально. Статус суперфиналистки - это уже победа".
Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:
"Приложим все усилия (мы своих поддерживаем), чтобы эти дети появлялись на экранах. И будем помогать как можно больше. Мне бы очень хотелось, чтобы в это включились местные власти, которые занимаются, в частности, культурой, чтобы они обратили внимание на этих деток и приглашали на какие-то местные мероприятия. Им нужно подставить плечо для того. Не все, конечно, такого не бывает. Многие выберут свои профессии. Но тем, кто действительно хочет, чтобы мы им помогли стать артистами".
Главный же приз - домашняя студия звукозаписи - уезжает в Барановичи. Плюс один поющий город на карте страны.