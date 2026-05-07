Суперфинал "Фактор. BY. Дети" в сопровождении Президентского оркестра состоится 8 мая

Интрига разрешится скоро - идет обратный отсчет до гала-шоу "Фактор. BY. Дети".

8 мая ближе к полуночи будет известно, кто из восьми суперфиналистов станет триумфатором первого сезона талант-шоу. Решать исключительно зрителю. Состоится пятый, последний прямой эфир с порцией подарков поклонникам.

Зрелище будет грандиозным, потому что с главной талант-сцены дадут еще больше живого звука. Президентский оркестр будет сопровождать суперфинал. Декорации и выдуманные истории уступят место его инструментам.

Первая встреча "факторовцев" и малого состава оркестра, но партитуры, что их связывают, давно изучены.

Маргарита Зингман, суперфиналистка талант-шоу "Фактор. BY. Дети":

"Кайф выступать под оркестр! Конечно, я думаю, завтра все будет намного лучше, потому что я всегда напитываюсь хорошей, приятной энергией зрителей, энергией наставников. И я думаю, что завтра все будет лучше".

До этого судьбоносного свидания не было ни единой спевки. Но участники шоу виду не подают, держатся уверенно.

Для большинства суперфиналистов это первый в жизни опыт - петь под живые инструменты. Но талант-шоу с его карьерными виражами закалило.

Виктория Бадытчик, суперфиналистка талант-шоу "Фактор. BY. Дети":

"Сложно, но я справляюсь. Когда я вышла репетировать в первый раз, конечно, все было как-то запутанно, все непривычно. Можно сказать, шок".

Виталий Кульбаков, главный дирижер и художественный руководитель Президентского оркестра Беларуси:

"Первый эфир я посмотрел. И тяжело, наверное, наставникам впоследствии с кем-то попрощаться, кому-то сказать до свидания. Исполнение осмысленное у всех. Мы сегодня первый раз встретились, каждый ребенок подходит со своим мнением и каждый со своим видением данного произведения. Очень интересные, при этом гибкие, высокие, красивые голоса. Надо не затмить. Мы будем как бы позади обнимать и вместе с ними идти по музыкальным произведениям".

В самый важный вечер герои прайм-тайма обратятся к своим кумирам. Прозвучат любимые хиты, но совершенно иначе. Вокальные техники вышли на новый уровень.

В кулуарах талант-шоу называют не конкурсом, кстати, а лучшим творческим лагерем Беларуси и зарубежья.

Евгений Курчич, педагог по вокалу талант-шоу "Фактор. BY. Дети":

"Конечно, мы делаем музыку. Не просто учим ноты какие-то или формы песен - мы делаем музыку, мы делаем разные вокальные фишки, высокие ноты добавляем, чтобы это звучало мощно и классно, несмотря на то что песни бывают порой простые".

Кирилл Усов, суперфиналист талант-шоу "Фактор. BY. Дети"

Кирилл Усов, суперфиналист талант-шоу "Фактор. BY. Дети":

"Какого-то дикого рвения к победе нет. Мы сдружились с большой командой "Фактора": и с участниками, и с теми, кто создает это уникальное шоу. Это лучший проект, в котором я участвовал".

Что до волнения, то, кажется, этого состояния здесь просто не существует. Ни в коленках, ни в тембрах...

Влада Табола, суперфиналистка талант-шоу "Фактор. BY. Дети"

Влада Табола, суперфиналистка талант-шоу "Фактор. BY. Дети":

"Как бы все ни сложилось, уже очень хорошо, что 8 лучших из 16 дошли до суперфинала. Я понимаю, что я уже спела с Президентским оркестром. Много всего, как говорится, повидала на этом шоу. И вот это меня больше всего радует, я как будто стала опытней".

На бис споют и звездные наставники, и все участники прямых эфиров - ближе к полуночи их голоса сольются в единый хор Победы. Великому празднику будет посвящение.

Триумфатора "Фактор. BY. Дети" выбирать исключительно зрителям. Выбрать лучшего из лучших можно будет традиционно с помощью СМС и звонков. Поддержать своего фаворита поклонники талант-шоу смогут в течение 15 минут.

Игорь Прокофьев, редактор талант-шоу "Фактор. BY. Дети":

"Мы ко всем относимся одинаково, нет такого, что у нас есть какие-то любимчики. Все они для нас уже как настоящие взрослые артисты. Кто победит? Мы за всех будем рады, потому что все достойны победы, потому что все работают и показывают свои силы на полную мощность".