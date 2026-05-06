Суперфинал шоу "Фактор. BY. Дети" смотрите 8 мая
Автор:Редакция news.by
До разрешения интриги 1-го сезона "Фактор. BY. Дети" остается 3 дня! Уже в эту пятницу, 8 мая, 8 суперфиналистов сойдутся на главной в своей жизни сцене.
Каждый наставник - при деле. Сейчас вместе с подопечными определяют победный репертуар. Решающее выступление состоится в сопровождении Президентского оркестра!
Но первая скрипка - зритель. Ему решать, кому из участников суждено стать первым победителем юного талант-шоу.
В эту пятницу, 8 мая, талант-шоу начнется в привычные 20:45. Итоги дня подведем в "Панораме" до прямой трансляции, в 20:00. Ждем финала популярного шоу и уже 8 мая узнаем имя победителя.