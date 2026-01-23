3.74 BYN
Суперфиналист талант-шоу Самир Елчиев: Самое важное, что дает "Фактор", - это колоссальный опыт
Кульминация на "Фактор.by"! Кого зрители определят победителем юбилейного талант-шоу? "Буз-герл" Алину Гулевич или голос из "Чай Вдвоем" Клявера Ибрагима Карасова или Клима Астрамовича?
У каждого еще есть шанс довести выступление до идеала. Идет финальный прогон.
"Чувствую волнение, ответственность большую. Для меня цель сейчас - просто выйти и сделать красивый номер. Вердикт жюри и зрителя - это уже не от нас зависит. Для меня это просто будет бонусом огромным. Я сейчас думаю только о выступлении", - поделился Ибрагим Карасов, суперфиналист пятого талант-шоу "Фактор.by".
Марго Новик, суперфиналистка талант-шоу "Фактор.by":
"Я ощутила, что я дома. И такое чувство, как будто бы это было только вчера. "Фактор.by" был особым периодом в моей жизни, где я еще больше узнала себя как артиста. Концерт у нас был совместно с суперфиналистом последнего сезона Самиром Елчиевым. Мы делали концерт в Санкт-Петербурге".
"Самое важное, что дает "Фактор", - это колоссальный опыт, который ты нигде не приобретешь. И немногие большие артисты проходили такую школу, которую мы прошли за три месяца", - отметил Самир Елчиев, суперфиналист талант-шоу "Фактор.by".
Маргарита Шибаева, суперфиналистка талант-шоу "Фактор.by":
"Эмоции смешанные и радостные, и такая ностальгия. Когда ты видишь всех ребят, которые были до тебя и уже после тебя, это так трогательно, что я когда первый раз это себе в голове представляла, даже расплакалась, честное слово. Для меня это всегда такая теплая история. Я всегда говорю, что я еду домой".
Суперфинал "Фактор.by" смотрите 23 января на "Беларусь 1" после "Панорамы" в 20:45. Почетным гостем станет певица Алсу.