Суперфиналистов "Фактор.by 60+" на решающем этапе поддержат звезды белорусской эстрады

В суперфинале шоу "Фактор.by 60+" у четверки участников, которых уже полюбила вся страна, решающая битва за победу.

В 20:45 на "Беларусь 1" выступят: дедушка десяти внуков, утонченная охранница с народным бэкграундом, джазмен на пенсии и защитница бездомных животных. А сюрпризом для телезрителей станет выход специальных гостей - Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой. Поддержат суперфиналистов на решающем этапе и звезды белорусской эстрады.