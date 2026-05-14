Театры и много джаза - что в афише "Славянского базара в Витебске"
Театры-юбиляры на одной сцене, много джаза и танцевальный зрительный зал Летнего амфитеатра - афиша XXXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" переполнена мероприятиями.
Уже открыта полная билетная программа на все мероприятия форума на всех площадках. Театральная программа будет посвящена столетию главной академической драматической сцены Витебска - театра имени Якуба Коласа.
Запланирован совместный проект вместе с Московским драматическим театром имени Ермоловой, который также отмечает вековой юбилей. С афишей можно ознакомиться на официальном сайте.
Комфортной сделали и поездку до Витебска. В направлении фестивальной столицы в дни "Славянского базара" назначены дополнительные поезда. Пассажирам обещают особенные интерьеры вагонов, которые будут курсировать в город на Двине из Минска и Москвы в период проведения форума искусств.