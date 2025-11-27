3.71 BYN
Торжественный вечер к 95-летию Владимира Короткевича пройдет в Национальном художественном музее
В Национальном художественном музее пройдет торжественный вечер, посвященный 95-летию со дня рождения Владимира Короткевича. Его романы, повести и стихи открыли Беларусь как пространство легенд, тайн и человеческих судеб.
В локации музея представят новый альманах "Роднага слова", исполнят музыкальную программу от Белорусской академии музыки. Прозвучат арии из оперы "Дзікае паляванне караля Стаха" и фрагменты либретто "Сівая легенда" - произведений, созданных по мотивам культовых повестей автора.
Анастасия Трофимчик, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси:
"Традиционный проект, который проводим совместно с изданием "Роднае слова". У нас с ним длинные, плодотворные, дружеские отношения. И мы решили достаточно масштабно отметить День рождения Владимира Семеновича Короткевича в Национальном художественном музее Республики Беларусь. И это абсолютно логично, что мы День рождения литератора празднуем в храмах искусства, потому что его искусство и литература очень сильно связаны. Они вдохновляют друг друга, в работах писателя его часто вдохновляют искусства. И в нашей программе также много работ, которые освещают творчество Владимира Короткевича и изображают его самого".
В рамках вечера запланирована интерактивная лекция, где покажут портрет писателя - работу белорусского скульптора Сергея Вакара, а также картину народного художника Беларуси Владимира Толстика "Памяти Короткевича".