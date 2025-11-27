Торжественный вечер к 95-летию Владимира Короткевича пройдет в Национальном художественном музее

"Традиционный проект, который проводим совместно с изданием "Роднае слова". У нас с ним длинные, плодотворные, дружеские отношения. И мы решили достаточно масштабно отметить День рождения Владимира Семеновича Короткевича в Национальном художественном музее Республики Беларусь. И это абсолютно логично, что мы День рождения литератора празднуем в храмах искусства, потому что его искусство и литература очень сильно связаны. Они вдохновляют друг друга, в работах писателя его часто вдохновляют искусства. И в нашей программе также много работ, которые освещают творчество Владимира Короткевича и изображают его самого".