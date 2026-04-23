"У нее нет конкурентов": почему Елена Спиридович является воплощением белорусского характера

Фото: belta.by

"Увага! Гаворыць і паказвае Віцебск!", сколько раз телеведущая Елена Спиридович говорила эту фразу, не сосчитать. Ее фирменная улыбка, проникновенный голос и лучезарная доброта - это не просто бренд Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", это сама Елена.

Ее многолетний полет в высоком эшелоне гарантированно объясняется тем, что она себе не изменяет и не придумывает образ, а ведет себя на экране и сцене так, как живет жизнь. Коллеги по цеху отмечают ее ум, доброту и отражение в ней образа настоящего белорусского характера.

Елена Спиридович на "Славянском базаре"

Заслуженная артистка Республики Беларусь Елена Спиридович является воплощением культурного человека, скромного очарования истинной интеллигенции. Она ни с кем не конкурирует за минуту славы, потому что у нее нет конкурентов, зато есть звезда на знаменитой аллее Летнего амфитеатра.

Звезда Елены Спиридович на "Аллее звезд" в Летнем афитеатре в Витебске

"Благодаря Елене Борисовне и Родиону Михайловичу (Родион Басс был директором фестиваля "Славянский базар" более 20 лет. - прим. news.by) был спасен "Славянский базар". Они не побоялись обозначить проблему тогда еще в разваливающейся стране молодому Президенту Беларуси Александру Лукашенко", - рассказал факт директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий. Тогда очень остро стоял вопрос быть или не быть фестивалю. Славянский базар - это не проект на мгновение. Он 35-летней историей доказал, что это проект, который сформировал философию современной культуры Беларуси. "Все время думаю о том, что когда меня нет в Витебске, что я здесь есть. А если уж всерьез говорить, то это огромная гордость, которую мне подарил Александр Лукашенко. Он дал мне уверенность в том, что путь, выбранный мною в жизни и в творчестве, правильный", - отметила телеведущая.

Заместитель гендиректора Центра культуры "Витебск", заслуженный деятель культуры Беларуси Марина Романовская придумывает миры и проекты, которые долго остаются в памяти у публики фестиваля, особенно те, где балом правит Елена Спиридович. "Елена всегда включена, с ней интересно общаться, она всегда оценивает и зрит в корень. Очень богатая натура, ей много даровано от Бога", - поделилась Марина Романовская.

Дизайнер, режиссер и муж Елены Спиридович Юрий Бреус признался, что с такой женщиной, как его жена, трудно жить серьезно и надо обязательно все время шевелиться и "вкручивать" в жизнь радостные моменты. "Иначе можно в обыденной жизни скатиться вниз", - добавил он.

Кроме "Славянского базара" у заслуженной артистки Беларуси всегда точное "Белорусское времечко". "У меня не должно быть никаких вопросов по поводу букв, написанных на оранжевых листах, потому что любой мой невыясненный вопрос - затык в прямом эфире, когда уже спрашивать не у кого и надо что-то говорить", - рассказала бессменная ведущая фестиваля искусств в Витебске.

Елена Спиридович

За час прямого эфира "Белорусского времечка" троица вместе с творческой командой "народного ЖЭСа" может решить множество проблем.

Делать жизнь белорусов радостнее - суперспособность Елены Спиридович. Она вдумчивый интервьюер и помощник шеф-повара, хотя сама Елена 14 лет первоклассно готовит на "Белорусской кухне". А еще она большая поддержка для тех, кто только в 60+ лет решился осуществить свою мечту (артистка также является ведущей музыкального проекта "Фактор. BY 60+").

Елена Спиридович:

"Мне очень нравится мой возраст. Он дает мне возможность работать столько, сколько у меня есть сил, возможностей и интереса. Я очень много бегала, когда была в молодом возрасте, старалась многое успеть. Это был какой-то безумный бег. Я поняла, что многие вещи просматривала, и они просто пролетали. Сейчас я хожу медленнее, и вижу больше, а от больших вещей получаю удовольствие".

Елена Спиридович в молодости