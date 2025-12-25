Умерла народная артистка РФ Вера Алентова

Скорбная весть в светлый праздник. Народная артистка России Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни. Актрисе стало плохо на церемонии прощания с Анатолием Лобоцким. Ее вынесли на носилках в скорую. Президент Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким народной артистки. Алентова известна прежде всего как исполнительница главной роли Екатерины Тихомировой в культовом фильме "Москва слезам не верит", получившем "Оскар".

Также актриса снималась в фильмах "Завтра была война", "Время желаний", "Ширли-мырли" и многих других. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ. Более полувека артистка служила в Московском драматическом театре Имени Пушкина. Награждена орденами Дружбы, Почета, "За заслуги перед Отечеством" третьей и четвертой степеней, а также медалью Пушкина.