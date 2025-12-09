Уникальное белорусское ремесло вошло в список ЮНЕСКО

Число белорусских элементов в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО достигло семи. Признано уникальное ремесло "Неглюбская текстильная традиция" Ветковского района. Берущая начало в 17-м веке, она сохранила архаичные техники ткачества и вышивки, а неглюбские рушники с их полихромной гаммой и более чем сотней узоров стали символом национальной самобытности.

Геометрические и растительные орнаменты несут закодированные пожелания добра и благополучия, а особая техника ткачества с изнаночной стороны делает каждое изделие неповторимым.





Решение ЮНЕСКО стало результатом совместной работы мастеров, экспертов и государственных институтов, которые стремятся сохранить культурное наследие для будущих поколений. Сегодня неглюбские изделия продолжают использовать в быту и обрядах, а местные жители активно передают знания молодежи.