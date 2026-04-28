В Беларуси стартуют премьерные показы фильма "Одно на двоих"

28 апреля в Беларуси начинаются премьерные показы драмы "Одно на двоих", снятой Национальной киностудией "Беларусьфильм".

Впервые на больших экранах страны будет рассказана история о летчиках - Героях Беларуси лейтенанте Никите Куконенко и майоре Андрее Ничипорчике.

Сюжет повествует о реальных событиях: 19 мая 2021 года командир и летчик 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы предотвратили трагедию в Барановичах. Самолет Як-130 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета. Летчики увели от жилых домов неуправляемый военный самолет - несмотря на команды диспетчера катапультироваться, экипаж принял решение остаться в кабине, чтобы направить самолет на единственный свободный клочок земли между зданиями.

Пилоты без колебаний предпочли расстаться с собственными жизнями, выполняя профессиональный долг, не допустив жертв среди мирного населения. Имена обоих навсегда вписаны в историю: летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко посмертно удостоены звания "Герой Беларуси".

По просьбам зрителей премьера фильма с участием постановочной команды пройдет в разных городах Беларуси. 28 апреля картину покажут в Витебске. Далее творческая группа вместе с лентой отправится в Гомель, Гродно и Могилев. 30 апреля фильм покажут в Барановичах, спецпоказ ожидается и в Лиде.