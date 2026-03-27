В Беларуси за 2025 год заполняемость театральных залов составила почти 72 %

27 марта отмечают Всемирный день театра. Его празднуют в 65-й раз по инициативе ЮНЕСКО.

Овации - белорусской публике, которая молниеносно заполняет партеры не только столичных, но и региональных театров. Теперь не только на балет билетов нет.

За 2025 год заполняемость залов в среднем по Беларуси составила почти 72 %. Всегда интерес вызывают премьеры: 157 постановок насытили республиканскую афишу. К слову, столько же новых спектаклей ждем и в 2026 году. Всего же галерея национального репертуара сегодня насчитывает 1193 истории.

Абсолютный лидер по числу зрителей - Большой театр Беларуси. В прошлом сезоне он принял больше 247 тыс. эстетов. В топе посещаемых сцен: Музыкальный театр, Театр имени Горького, нашумевший Театр кукол. Из региональных подмостков бьет рекорды Гродненский областной драматический театр.

Еще одна театральная Мекка за пределами МКАД - Могилевский областной драматический театр. Сегодня там завершится XIX Международный молодежный театральный форум "М.@rt.контакт". Под занавес международного форума в гости пожалует "Пиковая дама" Смоленского камерного театра. Фестивальное движение позволило зрителям увидеть и бестселлеры Театра юного зрителя и Театра кукол, чьи кассы буквально обвалили запросами на прошлой неделе.

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:

"Удовлетворить спрос всех желающих у нас не получается, поэтому мы работаем над этим. Мы увеличили количество показов спектаклей, вышли на центральный Дом офицеров (на 2 спектакля). Мы заверяем вас, что делаем все возможное, для того чтобы зрители могли попасть на показы спектаклей".