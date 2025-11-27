3.71 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
В Белгосфилармонии пройдет концерт "Джаз: ритмы времени", посвященный 85-летию джаз-оркестра БССР
Автор:Редакция news.by
В Белгосфилармонии вечером 27 ноября состоится музыкальный вечер в исполнении Национального академического оркестра симфонической и эстрадной музыки имени Финберга.
Проект посвящен 85-летию создания джаз-оркестра БССР и 115-летию со дня рождения легендарного трубача и заслуженного артиста БССР Эдди Рознера.
Прозвучат такие хиты, как "Очи черные", "Прощай, любовь", "Сент-Луис блюз" и другие джазовые стандарты белорусской музыки.
Зрителей ждет насыщенная программа в живом исполнении Заслуженного коллектива Республики Беларусь.
Музыка больших оркестров и энергия джаза объединят историю и современность 27 ноября в 19:00.