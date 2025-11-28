3.72 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
В Белгосфилармонии публика услышала живую джазовую историю в исполнении оркестра им. Финберга
Джаз - музыка, которая всегда живет в настоящем, но звучит голосами прошлого. В Белгосфилармонии публика услышала живую джазовую историю в исполнении Национального академического концертного оркестра имени Финберга.
Концерт объединил сразу два юбилея: 85 лет Государственному джаз-оркестру БССР и 115 - со дня рождения Эдди Рознера, музыканта, которого называли "белорусским королем джаза". Солисты - Александр Цулыгин и Дмитрий Найденович добавили драйва и блеска, напомнив, что джаз - это не только ноты, но и энергия свободы, импровизации и настоящего музыкального дыхания.
Максим Рассоха, художественный руководитель - главный дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси им. М. Финберга: "Мы даем впервые такой концерт, фактически антологию белорусского джаза. Что-то мы собрали, снимали записи с пластинок 40-х годов, находили в архивах рукописи".
Прозвучали произведения, сформировавшие музыкальный стиль нескольких поколений - от танго "Прощай, любовь" до "Каравана" в версии Эдди Рознера и ярких эстрадных работ Евгения Глебова.