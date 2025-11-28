В Белгосфилармонии публика услышала живую джазовую историю в исполнении оркестра им. Финберга

Джаз - музыка, которая всегда живет в настоящем, но звучит голосами прошлого. В Белгосфилармонии публика услышала живую джазовую историю в исполнении Национального академического концертного оркестра имени Финберга.



Концерт объединил сразу два юбилея: 85 лет Государственному джаз-оркестру БССР и 115 - со дня рождения Эдди Рознера, музыканта, которого называли "белорусским королем джаза". Солисты - Александр Цулыгин и Дмитрий Найденович добавили драйва и блеска, напомнив, что джаз - это не только ноты, но и энергия свободы, импровизации и настоящего музыкального дыхания.