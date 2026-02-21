3.73 BYN
В БГУ презентовали уникальное издание "Сокровенное сказание монголов" на белорусском языке
Ко Дню родного языка, который мир отметил накануне, в БГУ презентовали книгу "Сокровенное сказание монголов" на белорусском языке. Перевод главного историко-культурного памятника эпохи Чингизхана сделал наш известный ученый, кандидат филологических наук Владимир Куликович.
Автор лично презентовал новое издание будущим филологам. Наряду с интересом ко всемирным литературным шедеврам, студенты высказали свое приоритетное отношение к белорусскому языку и литературе.
Анастасия Колосовская, студентка кафедры Белорусского языковедения филологического факультета БГУ: "Часта я магу пачуць, што беларуская мова - гэта наш скарб, і, безумоўна, я з гэтым згодная, гэта сапраўды так, але часам, калі людзі так кажуць, яны і ставяцца да мовы як да скарба, проста яго захоўваюць, не чапаюць. Хочацца ўсіх заклікаць і сказаць, што беларуская мова – гэта такі самы сродак зносін, як любая мова, ім трэба карыстацца".
Георгій Чахоўскі, загадчык кафедры Беларускага мовазнаўства філалагічнага факультэта БДУ:
"Дыплом філолага запатрабаваны заўсёды, а дыплом філолага-беларусіста - асабліва. У надзейных руках мова падмацоўваецца надзейным розумам, інтэлектам, патэнцыялам творчым.
Филфак и кафедра белорусского языкознания стали центром тематических мероприятий ко Дню родного языка. Здесь прошли литературные встречи, игры, семинары и другие проекты.