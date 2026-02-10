В Большом театре 12 февраля пройдет Вечер белорусской культуры

В рамках проекта "Год женщины в Большом" театральное пространство преобразится в музейное. 12 февраля там пройдет Вечер белорусской культуры.

В 18:15 в фойе бельэтажа театра развернется интерактивная выставка. В рамках творческого проекта "Год женщины в Большом" театральное пространство преобразится в музейное: здесь будут представлены рушники, намитки и пояса - предметы ткачества, в которых оживают характер и душа белорусской женщины. Все экспонаты - из богатейшей коллекции Музея древнебелорусской культуры.