В Большом театре Беларуси на выставке "Кросны Памяці" представили рушники, пояса и намитки
Традиционный вечер белорусской культуры прошел в Большом театре Беларуси. Центр исследования белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук представил предметы народного творчества.
Также его сотрудники провели для зрителей мастер-класс по завязыванию намитки - традиционного женского головного убора.
Борис Лазуко, завотделом Центра исследования белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:
"Бытует мнение, что народное традиционное творчество - удел лишь старшего поколения. Но это не так. Молодежь активно и очень красиво использует наследие наших предков. Поверьте, и рубахи, и юбки, и шали, и платки, и украшения - все это сегодня многие носят. Мы этому только рады".
Выставка предваряла оперу Дмитрия Смольского "Седая легенда".