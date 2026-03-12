В Ботаническом саду Минска до 15 марта работает выставка "Дыхание весны"

Минск цветет яркими весенними красками, особенно в галерее Ботанического сада. Здесь открылась мартовская выставка "Дыхание весны". В экспозиции десятки видов цветов, свыше 50 сортов тюльпанов, нарциссов и гиацинтов, а также сирень. Дополняют выставку и экзотические растения.

"Это уже седьмой год, как мы проводим такие замечательные мероприятия. В этом году на выставке будут традиционно представлены тюльпаны, нарциссы, гиацинты, у нас также получилось вырастить пионы. Впервые они будут представлены на нашей выставке. Кроме того, в этом году сирень зацвела просто необыкновенно, будет представлено 10 сортов".