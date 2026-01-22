В Дрогичинском районе после масштабной реставрации открыли часовню-усыпальницу рода Ожешко

В Дрогичинском районе после реставрации торжественно открыли часовню-усыпальницу рода Ожешко. Объект был популярным у туристов всегда. А сейчас появилась новая опция - можно побывать внутри.

В ХIX веке на территории агрогородка Закозель располагалось имение известного рода Ожешко. Здесь был не только дом, но и конюшня, даже винокурня. А еще удивительно красивая каплица - уникальный шедевр неоготики, "полесский Нотр-Дам".

Построили ее в 1849 по проекту архитектора Франтишка Ящолда. Каждая деталь стала буквально произведением искусства. Проходили в этих стенах и богослужения. Сперва часовня использовалась католиками, затем - православными верующими. Однако со временем оказалась заброшенной и разрушенной. В 2008 году здесь провели археологические раскопки. Обнаружили останки нескольких представителей рода Ожешко, а также артефакты. Часть предметов представили сегодня.

Андрей Довгун, научный сотрудник Военно-исторического музея им. Д. К. Удовикова

Андрей Довгун, научный сотрудник Военно-исторического музея им. Д. К. Удовикова:

"В ходе раскопок были обнаружены предметы внутреннего интерьера каплицы, погребального обряда первой половины XIX столетия. Одной из уникальных находок стал фрагмент Слуцкого пояса. В результате проведенных работ мы можем видеть каплицу в ее первозданном виде. Объект пользуется большой популярностью у туристов".

Масштабным восстановлением каплицы занимались последние 5 лет. Процесс скрупулезным и трудоемким. Реставрировали по сохранившимся иллюстрациям. Старались сделать все в точности.

Павел Рябов, художник декоративно-прикладного искусства

Павел Рябов, художник декоративно-прикладного искусства:

"Для меня это эпохальное событие, потому что раньше я занимался немного другим - больше керамикой, а тут такое монументальное сооружение. Когда все было сделано - я зашел, посмотрел, и мне показалось, что это не я сделал, это не реально в принципе. Как говорят, глаза страшатся, а руки делают. Гипсовое изделие мне знакомо, интересно, как это все делалось, формовалось. Прошло 150 лет - и вот сравниваешь нашу технологию, и те технологии. Очень интересно это все".

Восстановленную жемчужину Брестской области будут использовать как многофункциональный зал для проведения выездных экскурсий и выставок.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

"Прекрасное событие - мы восстановили каплицу рода Ожешко. Работы велись планово, затраты составили около 4 млн руб. Участие принимал и фонд Президента нашей страны. Нам также удается привлекать бизнес, который делает пожертвование на восстановление историко-культурных ценностей. У нас программа по увеличению турпотока, и мы бы не хотели терять свое лидирующее место в этой сфере рамках нашего государства".